Nos pênaltis, Maracanã elimina Ferroviário e avança na Copa do Brasil

Foto: Lenilson Santos / Ferroviário Maracanã x Ferroviário em duelo válido pela Copa do Brasil 2025

Em um duelo cearense repleto de emoções, o Maracanã fez história ao eliminar o Ferroviário da Copa do Brasil. O Bicolor venceu nos pênaltis por 5 a 4 e avançou para a segunda fase do torneio nacional. No tempo normal, encerrado em 1 a 1, Ciel abriu o placar para o Peixe, enquanto Luan Lucas igualou para o Azulão no estádio Domingão, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Além do avanço esportivo, o clube conquistou premiação de R$ 1 milhão pela classificação, que se somam aos R$ 830 mil recebidos apenas pela participação na competição.

O duelo começou equilibrado no primeiro tempo. O Alviceleste teve mais posse de bola, enquanto a equipe comandada por Tiago Zorro apostava em seu já tradicional modelo de jogo: forte defesa e contra-ataques velozes, especialmente com Allanzinho.

Mesmo com maior posse, o time de Júnior Cearense não conseguia assustar o Ferroviário, que aproveitou sua chance e abriu o placar. Após cobrança de falta do volante Gharib, a bola sobrou para o artilheiro Ciel, que, sempre atento, mandou para as redes do Azulão.

No fim da primeira etapa, Luan Lucas teve a oportunidade do empate para o Maracanã, mas a bola explodiu na trave e saiu pela linha de fundo.

Na volta do intervalo, o cenário ficou mais favorável ao Peixe. Com a vantagem no placar, a equipe de Zorro soube administrar o jogo, mantendo a posse de bola e correndo poucos riscos. No ataque, porém, o time se poupou,. Essa posição da equipe, porém, deu margem para o Bicolor crescer na partida e aos 32 minutos Luan Lucas não desperdiçou desta vez.

O embate, portanto, foi para os pênaltis. O Maracanã converteu os cinco. Gharib desperdiçou o dele, o que rendeu a eliminação do Ferroviário.

Agora, o Maracanã foca as atenções para o domingo, 2, quando enfrenta o Ceará no jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. O Bicolor Metropolitano encara o Vovô na Arena Castelão, às 17 horas.

Antes, no sábado, 1º, o Ferroviário entra em campo, também pela semifinal do estadual, diante do Fortaleza. O Clássico das Cores será disputado no estádio Presidente Vargas (PV), às 16h30min