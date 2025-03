Regularizado, Pedro Raul vive expectativa por estreia no Ceará contra o Maracanã

A torcida do Ceará vive a expectativa da estreia de Pedro Raul com a camisa do clube alvinegro. Principal contratação do Vovô na janela de transferências, o centroavante já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



Com isso, fica à disposição do técnico Léo Condé para o confronto diante do Maracanã amanhã. Os times se enfrentam a partir das 17 horas (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pelo duelo de ida das semifinais do Campeonato Cearense 2025.

Novo dono da camisa 9, o jogador de 28 anos pode fazer sua primeira partida pela equipe cearense ante o Bicolor Metropolitano. De acordo com ele, a intenção no clube é entregar a excelência durante seus minutos em campo.

“O que eu trago de experiência do Corinthians é a busca por excelência. Clube grande é assim, lá e aqui também. Tem que melhorar dia após dia, jogo após jogo, e não pode baixar a guarda, mesmo na fase boa ou ruim. Foi um ano que eu aprendi bastante lá, pois lá se você descuida, vem outro e rouba tua vaga”, comentou durante a coletiva de apresentação.

Contratado por empréstimo junto ao Corinthians, Pedro Raul já treina com o elenco alvinegro desde o início da semana. No período, vem tentando aprimorar sua adaptação ao estilo de jogo de Léo Condé.

“Estou muito feliz por chegar aqui. Minha primeira experiência no Nordeste. Mas, tenho certeza que vai ser especial. Venho pra ajudar a equipe, para fazer meus gols, e conquistar os objetivos do clube. Temos o Campeonato Cearense, a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Copa do Nordeste. Estou alinhado com os objetivos do clube e tenho certeza que vai ser um excelente ano”, disse em vídeo divulgado pelo clube.

No clube, o centroavante desempenhará a função que o fez ganhar destaque no futebol nacional: atacante finalizador. Com poucas obrigações defensivas, terá de mostrar bom posicionamento na área e faro de artilheiro para poder fazer a diferença para o Alvinegro de Porangabuçu.

É importante ressaltar que, no time, ele será o principal nome para ocupar a região central do ataque. Aylon, que vinha jogando nessa posição no início da temporada, não é centroavante de ofício, apesar do significativo número de gols pelo time desde 2024 — 17 em 61 partidas.

Outro detalhe que intensifica a expectativa pela estreia do jogador é a boa situação física dele. O camisa 9 vinha treinando normalmente no Corinthians, inclusive, tendo entrado em campo em uma partida oficial no último dia 15 de fevereiro. Neste ano, ele disputou seis partidas e assinalou um gol pelo time do Parque São Jorge.