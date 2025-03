Ferroviário e Fortaleza empatam sem gols no jogo de ida da semifinal do Cearense

Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC Mancusou foi o destaque do Fortaleza diante do Ferroviário, mas saiu no intervalo sentindo dores musculares

Na primeira parte da semifinal do Campeonato Cearense, tudo igual. Neste sábado, 1º, Ferroviário e Fortaleza ficaram no 0 a 0, em Clássico das Cores, disputado no estádio Presidente Vargas (PV).

A volta será no sábado, 8, às 16h30min, na Arena Castelão, sem vantagem para nenhum dos lados. Antes disso, ficam frente a frente na quarta-feira, 5, às 19 horas, também no Gigante da Boa Vista, mas pela Copa do Nordeste.

Ferroviário 0x0 Fortaleza: como foi o jogo

O primeiro a assustar foi o Fortaleza, aos três minutos. Em jogada ensaiada, Calebe cobrou escanteio, a bola chegou a Mancuso, que chutou de fora da área, exigindo uma bela defesa de Matheus Cavichioli.

A resposta coral veio logo em seguida. Com cinco minutos, Kauê Leonardo arriscou de média distância, mas João Ricardo estava atento e encaixou a bola. Depois desses primeiros lances de perigo, o duelo ficou mais estudado.

Muito desse cenário se deve à distribuição tática das equipes, já que Tubarão e Leão entraram em campo com a mesma formação: 3-5-2.

Foi assim que, aos 22 minutos, Mancuso lançou a bola da defesa para o ataque e encontrou Breno Lopes. O camisa 26 dominou, ficou cara a cara com Cavichioli e tentou por cobertura. A bola, caprichosamente, bateu no travessão.

Três minutos depois, a dupla Mancuso e Breno voltou a aparecer. O argentino cruzou na área, e o atacante cabeceou com perigo, mas o placar seguiu inalterado.

Aos 28, o principal jogador do Peixe na temporada apareceu: Allanzinho. O camisa 11 disparou pela ponta esquerda, infiltrou na área tricolor e finalizou, mas a bola desviou na zaga e saiu em escanteio. Ciel, que estava livre no lance, reclamou bastante.

Quando o primeiro tempo do Clássico das Cores se encaminhava para o fim, o Leão teve mais uma chance clara. Breno Lopes recebeu pela esquerda, limpou a marcação e bateu cruzado, mas Cavichioli, novamente, evitou o gol.

No retorno do intervalo, o cenário do jogo ficou ainda mais moroso. Este fator passava pela atuação do Fortaleza, que se demonstrava um time lento e com dificuldades de criar oportunidades que levassem perigo ao gol coral.

O lance mais perigoso veio com Lucero, aos 12 minutos, mas a bola passou longe da meta defendida por Cavichiolli. O Ferrão, por sua vez, tinha uma postura boa no PV. Apostava num ferrolho defensivo e saídas de contra-ataques. Em uma dessas, teve duas brechas para abrir o placar.

Aos 13, Ciel arrancou, nenhum defensor o conseguiu parar e bateu forte, mas João Ricardo interveio. Quando o ponteiro estava nos 24, novamente o 99, dessa vez de cabeça, assustou os tricolores.

Com exceção de uma finalização de Kervin e outra de Martínez, ambas bem defendidas por Cavichioli, o placar ficou no zero. No fim da partida, o Tubarão acertou a trave com chute de fora da área de João Vitor.

Ferroviário 0 x 0 Fortaleza

Ferroviário

5-3-2: Matheus Cavichioli; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Lucas Ramires, Iago (João Cubas) e Pablo Alves (Rikelmy); Kevin Rivas (João Vitor), Gharib e Janeudo (Samuel Almeida); Allanzinho e Ciel (Gustavo Barbosa). Téc: Tiago Zorro

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Tinga, Titi e Kuscevic; Mancuso (Martínez), Diogo Barbosa, Pol Fernández (Borrero), Lucas Sasha (Zé Welison) e Calebe (Kervin); Breno Lopes (Moisés) e Lucero. Téc: Vojvoda

Local: Estádio Presidente Vargas (PV)

Data: 01/03/2025

Árbitro: Rodrigues Júnior

Assistentes: Nailton Oliveira e Anderson Rodrigues

VAR: Magno Cordeiro

Público:

Renda:

Gol: Não teve

Cartões amarelos: Tiago Zorro, Janeudo, Rikelmy (FAC); Titi, Kuscevic, Kervin (FOR)