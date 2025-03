A fidelidade à tradição na Domingos Olímpio e a missão de cultivar novas gerações

A tradição é a marca registrada do Carnaval na avenida Domingos Olímpio. Os foliões se espalham nas arquibancadas e nos gradis para assistir ao desfile de blocos e cordões. É uma oportunidade também para que aqueles que já curtiram na juventude repassem às novas gerações a importância e o valor de um dos principais polos de Fortaleza.

Nas ruas paralelas, os integrantes vestem as fantasias, fazem testes de som e se preparam para empurrar o carro alegórico e esbanjar simpatia diante de câmeras e celulares.

Lúcia Maria, 65, prestigia o desfile desde o surgimento, acompanha os quatro dias e agora prestigia os netos Levi e Lizie e a sobrinha Maria Estrela, que saíram na avenida com o Cordão Princesa no Frevo. "A gente tem que sempre estar incentivando para continuar", afirmou.

Continuar, porém, não é missão fácil. Requer meses de dedicação e esforço dos grupos que desejam abrilhantar a Domingos Olímpio.

"É uma satisfação tão grande, é tão gostoso escutar as pessoas chamando seu nome", diz o veterano Silvio Gurgel, 58, que há quase três décadas vira protagonista na avenida como Silvia Pole Position. Estrela do Cordão Vampiros da Princesa, ele admite a dificuldade, mas sintetiza o sentimento dos grupos: "A gente se vira".

O desfile tem espaço para todos: crianças, adultos e idosos. As pessoas com deficiência ganharam uma ala do bloco Doido é Tu, que entrou na avenida com grande produção.

Os grupos de foliões, a propósito, também são bastante diversos. Muitas famílias, com crianças e adolescentes, marcam presença. "É importante que eles vejam a cultura do que a gente tem aqui", explicou Wilson Neto, acompanhado do filho Noah e de outras quatro crianças, entre sobrinhos e filhos de amigos. (Afonso Ribeiro)