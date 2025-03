Com retrospecto positivo, Ceará volta a encarar o América-RN após 10 anos

Foto: Felipe Santos / Ceará SC e Gabriel Leite/AFC Mugni, meia do Ceará, e David Gabriel, lateral do América-RN

O Ceará vai enfrentar o América-RN nesta quinta-feira, 6, às 19 horas (de Brasília), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, almejando entrar no G-4 da Copa do Nordeste. Para isso, o time alvinegro conta com um histórico favorável diante do Dragão.

Ao todo, as equipes já mediram forças em 50 oportunidades, sendo 22 vitórias para o Vovô, 13 para o Dragão e outros 15 empates. São 68 gols marcados pelo time cearense e 50 pelo potiguar.

O duelo marcará o reencontro dos clubes após mais de 10 anos. O confronto mais recente entre eles ocorreu no dia 23 de setembro de 2014, pelo segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, o Ceará venceu o América-RN pelo placar de 2 a 0 com gols de Ricardinho e Bill.

O "distanciamento" entre as equipes se deve aos acessos do Alvinegro cearense e aos rebaixamentos do Alvirrubro potiguar. O Ceará chegou à elite do futebol em duas oportunidades desde então: 2017 e 2024. A partir daí, jogou a Série A em cinco oportunidades.

Já o América-RN viveu uma sequência de rebaixamentos. A última participação na elite foi em 2006. No ano passado, o time tentou o segundo título da Série D em três anos, mas acabou eliminado ainda na segunda fase pelo Retrô-PE, que viria a ser o campeão. O Mecão levantou a taça em 2022, mas foi rebaixado no ano seguinte.

Segundo maior campeão do Campeonato Potiguar, o América-RN também viveu fase difícil na tabela local. Desde 2026, foram três títulos (2019, 2023 e 2024), com o mais recente garantindo vaga na Copa do Nordeste.

Na competição regional, o América-RN vem fazendo uma campanha melhor que o Ceará, que tem um jogo a menos — a partida contra o Bahia foi adiada em razão de jogo da pré-Libertadores. O Alvirrubro é o terceiro com 7 pontos, enquanto o Alvinegro é o quinto com 4. (Colaborou André Bloc)

Retrospecto entre Ceará e América-RN: