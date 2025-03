Reunião mantém indefinição sobre local de Fortaleza x Ferroviário pelo Cearense

Foto: CAIO ROCHA/ESTADÃO CONTEÚDO CE - CAMPEONATO CEARENSE/FERROVIÁRIO X FORTALEZA - ESPORTES - Lance da partida de ida entre as equipes do Ferroviário e do Fortaleza, válida pela semifinal do Campeonato Cearense 2025, disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), na tarde deste sábado, 1 de março de 2025. 01/03/2025 - Foto: CAIO ROCHA/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO

A reunião envolvendo representantes da Federação Cearense de Futebol, Fortaleza Esporte Clube e Ceará Sporting Club, nesta quarta-feira, 5, não gerou uma decisão referente ao local em que a partida entre o Tricolor e o Ferroviário, pela semifinal do Estadual, acontecerá. O Leão quer atuar na Arena Castelão, mas há uma portaria da Secretaria do Esporte do Estado (Sesporte) que define um intervalo mínimo de 66 horas entre os jogos na praça esportiva.

O Ceará, por ter tido a melhor campanha geral na fase de grupos, tem o regulamento a seu favor e a prioridade de jogar na Arena Castelão. O Vovô enfrenta o Maracanã no próximo domingo, dia 9, no Gigante da Boa Vista, o que impede, segundo a definição do intervalo de 66 horas, o Fortaleza de enfrentar o Ferroviário no mesmo estádio, um dia antes, no sábado, dia 8.

Em comunicado enviado ao Esportes O POVO, a Sesporte enfatizou “que seguirá o que determina a portaria” e atribuiu a responsabilidade da decisão à FCF junto aos clubes envolvidos, Ceará e Fortaleza. Assim, as partes se reuniram para tratar do assunto, mas não houve consenso.

Ainda na nota, a Sesporte explica que "a Portaria Nº 009/2025, no seu Art 4, prevê a possibilidade de análise de eventuais questões supervenientes, após a devida análise do caso concreto, até o momento não há nenhuma movimentação nesse sentido, de forma que permanece o intervalo previsto na portaria".



Em entrevista coletiva nessa terça-feira, Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, foi enfático ao falar sobre o tema. O dirigente reforçou que o clube tricolor não abre mão de jogar na Arena Castelão. “O Fortaleza conquistou o mando de campo dentro de campo. Se o mando de campo sai do Castelão para o PV, estamos invertendo o mando de campo”, disse.

"Eu queria lembrar que o Fortaleza é o maior cliente do Castelão nos últimos anos. É o clube que está levando mais público e mais dinheiro. Com todo respeito ao Ceará, que também leva muito público. Entendo o cuidado com o gramado, mas não podemos aceitar a perda desportiva (mando de campo)", disparou Paz.

"Eu gostaria que os dois jogos fossem no Castelão no final de semana. Mas, se não for possível, o Fortaleza não vai abrir mão de jogar no Castelão. (...) O Maracanã, surpreendentemente, mandou o jogo (de ida da semifinal, contra o Ceará) no Castelão, né? Que bela surpresa, nunca havia mandado jogo no Castelão", cutucou o dirigente do Leão.