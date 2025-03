Dorival confirma Neymar e convoca Wesley e Danilo para jogos das Eliminatórias

Foto: Raul Baretta/ Santos Futebol Clube Neymar, hoje camisa 10 do Santos, volta à seleção após quase um ano e meio

Dorival Júnior divulgou nesta quinta-feira, 6, a lista de convocados da seleção brasileira para as partidas contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A principal novidade na relação de jogadores foi o retorno de Neymar, totalmente recuperado de problemas físicos.

O atacante, que volta à equipe depois de um ano e cinco meses, voltou a ser chamado um mês após sua reestreia pelo Santos. O brasileiro rescindiu contrato com o Al-Hilal em janeiro e retornou ao futebol brasileiro, onde já soma três gols e três assistências em sete partidas pelo clube da Vila Belmiro, no Paulistão.

A primeira lista de Dorival neste ano tem apenas um estreante: o lateral-direito Wesley, do Flamengo. Ele deve ser opção ao veterano Danilo, outro que voltou ao futebol brasileiro recentemente, atuando também no Rubro-Negro. Há anos atuando mais como zagueiro, o atleta vinha perdendo espaço na seleção, mas vem bem no time carioca.

No total, o técnico chamou sete jogadores que atuam no futebol brasileiro. Além de Neymar, Wesley e Danilo, convocou Guilherme Arana, do Atlético-MG, Léo Ortiz e Gerson, ambos do Flamengo, e Estêvão, do Palmeiras.

Endrick, do Real Madrid, novamente ficou de fora da lista. Dorival Júnior optou por não chamar nenhum centroavante de ofício desta vez.

O Brasil enfrenta a Colômbia em 20 de março, às 21h45min, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela 13ª rodada da Eliminatórias. Uma carga de 70 mil ingressos foi colocada à disposição e as entradas já estão sendo comercializadas. No dia 25, às 21 horas, a seleção faz o clássico com a Argentina no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada.

Após os empates com Venezuela e Uruguai, ambos em 1 a 1, o Brasil se encontra na quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos, a sete da líder Argentina. O chefe da delegação brasileira nos próximos compromissos será Mário Bittencourt, presidente do Fluminense.

A seleção brasileira irá ficar em Brasília de 17 a 24 de março. Dorival Júnior inicialmente vai comandar treinos no Bezerrão e, na véspera do jogo com a Colômbia, vai trabalhar no Mané Garrincha. O Brasil viaja para Buenos Aires um dia antes do confronto com a Argentina e não irá realizar treinos no país vizinho.

No início do ano, Dorival e sua comissão técnica realizaram uma série de observações pela Europa, onde o treinador, os assistentes técnicos, Lucas Silvestre e Pedro Sotero, e o coordenador técnico, Juan Santos, percorreram 15 cidades em quatro países. O objetivo foi acompanhar atletas in loco e visitá-los nos treinamentos.

Confira a lista de jogadores convocados por Dorival Júnior

Goleiros - Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);

Defensores - Danilo (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Guilherme Arana (Atlético-MG), Leo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Murillo (Nottingham Forest), Vanderson (Monaco) e Wesley (Flamengo);

Meio-campistas - André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Matheus Cunha (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Neymar (Santos);

Atacantes - Estêvão (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinícius Júnior (Real Madrid).