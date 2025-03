FCF define que semifinais do Campeonato Cearense serão no PV

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

Por decisão da Federação Cearense de Futebol (FCF), os dois duelos da semifinal do Campeonato Cearense serão disputados no estádio Presidente Vargas. No sábado, 8, Fortaleza e Ferroviário jogam às 16h30min, enquanto Ceará e Maracanã se encaram no domingo, 9, às 17 horas.

Inicialmente, os dois confrontos estavam marcados para a Arena Castelão. No entanto, na semana passada, a Secretaria do Esporte do Governo do Estado publicou portaria determinando um intervalo mínimo de 66 horas entre os jogos na praça esportiva, o que impediria a realização das semifinais no Gigante da Boa Vista.

Por ter tido melhor campanha na primeira fase do Estadual, o Ceará teria a prioridade de escolher o mando de campo, conforme o regulamento da competição, o que afetaria o local do Clássico das Cores. O Fortaleza, porém, tinha outro entendimento e também pretendia atuar no Castelão.

Sem definição ou acordo por parte dos clubes — e diante da decisão da Sesporte de não abrir exceção —, a FCF tomou as rédeas da decisão e marcou os dois jogos para o PV.

Insatisfeito com a decisão, o Ceará acionou o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), que emitiu mandado de intimação para a Federação Cearense de Futebol (FCF) se posicionar sobre a decisão de alterar o local de disputa.

No documento, o órgão solicita que a entidade se pronuncie até as 10 horas (de Brasília) desta sexta-feira, 7 — prazo reduzido devido à proximidade do dia da partida. Conforme relatado no processo, a decisão liminar será tomada após o posicionamento da FCF. (Colaborou João Pedro Oliveira)