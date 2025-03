Fortaleza BC derrota Paulistano, vence 2ª seguida e deixa a lanterna do NBB

Foto: Fábio Figueiredo/Paulistano Jogo do Fortaleza no NBB

O Fortaleza Basquete Cearense venceu o Paulistano e conseguiu a segunda vitória seguida no Novo Basquete Brasil (NBB). Com a vitória desta quinta-feira, 6, por 87 a 84 diante do rival paulista, o Carcalaion deixou a lanterna da edição 2024/2025 do principal torneio do esporte no País e, de quebra, entrou na zona de classificação para os playoffs da competição.

A equipe cearense começou melhor a partida, com jogo coletivo afiado, e com a defesa ajustada. Bem em todos os setores, o Tricolor levou a diferença a 25 pontos antes do intervalo. O primeiro tempo acabou com 48 a 32 para os cearenses.

Com o Paulistano voltando melhor dos vestiários, o Carcalaion viu os rivais passarem na frente no quarto final, abrindo até oito pontos. Mas a cabeça fria da equipe treinada por Flávio Espiga prevaleceu para o time persistir e voltar ao placar, pontuando e defendendo bem no período final, fechando em 87 a 84 contra o então oitavo mais bem classificado do NBB.

Já no primeiro período de jogo, o Fortaleza se mostrou superior, conseguindo converter erros da equipe paulista em pontos. No segundo quarto, o Carcalaion manteve a superioridade em quadra, ampliando a diferença. Mas foi na volta dos vestiários que o Paulistano mostrou a qualidade. O time voltou mais agressivo na defesa, conseguindo forçar erros do Fortaleza BC. Assim, ao fim de três etapas o jogo estava empatado.

O período final foi marcado por um jogo muito parelho, com boa atuação defensiva nos momentos finais da partida, o Carcalaion organizou seu ataque e conseguiu pontuar para sair com a vitória ao final do tempo regulamentar.



Os destaques do time foram Cassiano e Renan, certinhas da partida com 18 pontos, além de Dexter, fez 16 pontos e ajudou o time a se reencontrar desde que voltou de lesão, na partida passada — vitória sobre o São Paulo.

O time volta a quadra na terça-feira, 11, às 20 horas, contra o Bauru, em casa.

