Ceará encara Maracanã com larga vantagem na decisão por vaga na final do Cearense

Foto: Stephan Eilert / Ceará SC Rômulo deve ganhar nova chance como titular no Ceará

Com larga vantagem no placar agregado, o Ceará recebe o Maracanã neste domingo, dia 9, às 17 horas, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), para o duelo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Como venceu o primeiro jogo por 3 a 0, o Alvinegro pode perder até por dois gols de diferença que, ainda assim, garante classificação à final do certame estadual.

Além do bom placar conquistado no confronto de ida, o Vovô vive uma ótima fase na temporada, o que torna a missão do Maracanã mais complicada. São nove jogos de invencibilidade da equipe comandada pelo técnico Léo Condé, período em que o Ceará obteve oito vitórias e um empate. Considerando todos os jogos que disputou em 2025, a equipe de Porangabuçu perdeu uma única partida, por 1 a 0, para o Náutico.

Outro fator relevante é o momento defensivo do Ceará. Além de não ter sofrido gols nos últimos três jogos, o Alvinegro não foi vazado mais de uma vez em nenhuma partida em 2025 – foram apenas cinco tentos sofridos em 11 duelos. Ou seja, para desbancar o Vovô, o Maracanã precisa fazer algo que nenhum outro time conseguiu até agora neste ano.

Apesar de reconhecer a boa vantagem que o Ceará possui, o meio-campista Lourenço, titular e capitão do time, pregou cautela quanto ao confronto. Em entrevista coletiva concedida na sexta-feira passada, o camisa 97 ressaltou que ainda não tem “nada resolvido” e que o time preto-e-branco precisa entrar “focado, ligado e respeitando” o Maracanã.

"Esses 90 minutos são importantes para a gente, como foi o primeiro. Acredito que fizemos um placar elástico, mas não tem nada resolvido ainda, nada de classificação garantida pra gente, e temos que entrar focados, ligados e respeitando. Mas sabemos que estamos na frente. Vamos trabalhar o máximo possível para entrar lá e conseguir a classificação", disse Lourenço.

Ceará e Maracanã, vale ressaltar, já conhecem o adversário que enfrentarão na grande final, caso avancem. Ontem, o Time X venceu o Time Y por X a X. Para o Vovô, chegar à decisão significa ter a oportunidade de conquistar a 47ª taça do Cearense em sua história e retomar a hegemonia estadual. Para o Azulão, seria um feito inédito e histórico.

Em paralelo à preparação voltada para o duelo em campo, o Ceará também precisou se movimentar nos bastidores. Isso porque a partida contra o Maracanã, antes prevista para acontecer na Arena Castelão, foi remarcada pela Federação Cearense de Futebol para ser disputada no PV. A decisão da entidade causou incômodo internamente no Alvinegro, que acionou o TJDF-CE.

A polêmica se estabeleceu após o Fortaleza não abrir mão de atuar na Arena Castelão, embora exista uma portaria publicada pela Sesporte determinando que o estádio só pode receber partidas com 66 horas de intervalo. O Ceará, por ter tido melhor campanha geral, tinha, por regulamento, o direito de escolher o local do mando de campo – o Gigante da Boa Vista foi a escolha dos dirigentes alvinegros. No fim, prevaleceu a decisão da FCF de ambos os times atuarem no PV.

Para o embate diante do Maracanã, o técnico Léo Condé não contará com o atacante Pedro Henrique, artilheiro do time na temporada. Além dele, o comandante do Vovô provavelmente terá outras cinco ausências, todas por questões clínicas: Jorge Recalde, Rafael Ramos, Keiller, Richardson e Bruno Tubarão.

Ceará x Maracanã

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Dieguinho, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral, Matheus Araújo e Rômulo; Martinez, Pedro Raul e Fernandinho. Téc: Léo Condé.



Maracanã

4-3-3: Rayr; Rafael Mandacaru, Jairo Silva, Wendel Araújo e Leandro Cerqueira ; Jair Berlitz, Michel Pires, Wilker e Patuta; Davi Torres e Luís Soares. Téc: Júnior Cearense

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 9/3/2025

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Léo Simão Holanda

Assistentes: José Moracy de Sousa e Silva e Zaqueu Eleuterio Linhares

VAR: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, GOAT, ge.com, TVC Youtube e FCF TV Internacional