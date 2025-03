Lucero decide nos acréscimos e Fortaleza avança à final do Cearense em clássico tenso

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 08.03.2025: Jogo Ferroviário vs Fortaleza. Estádio presidente Vargas. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Vermelho, azul e branco de um lado e tons corais do outro. O Clássico das Cores costuma ser definido pelo contraste dos uniformes, mas a emoção até os acréscimos no último compromisso da maratona entre os rivais íntimos, neste sábado, 8, mostrou o porquê de ser classificado um clássico geracional no futebol cearense.

O Estádio Presidente Vargas foi palco de uma tensão que pareceu diminuir a atual diferença de elenco entre os rivais. Com gols anulados, disputas duras, duelo tático e um herói já repetitivo aparecendo para transformar o drama em alegria tricolor, o Fortaleza garantiu sua vaga na decisão do Estadual, na qual espera Ceará ou Maracanã – que se enfrentam hoje –, mas não teve vida fácil.

Quando o jogo já parecia destinado às penalidades e os olhos se voltavam ao relógio, o artilheiro Lucero, depois de ter um gol anulado, escreveu mais capítulo decisivo como camisa 9 do Fortaleza. Foi dele o único gol validado dos três marcados no jogo, mesmo ante um Ferroviário que resistiu bem, já nos acréscimos da etapa final.

O Clássico das Cores começou com duas equipes praticamente espelhadas em esquema tático (3-5-2), mas com posturas longe de serem reflexo. As intenções eram claras: mandante, o Fortaleza tentou propor o jogo, avançando as linhas para recuperar a bola quando necessário – ainda que sem tanta eficiência.

Já o Ferroviário, sabendo que o empate levaria aos pênaltis, optou por um posicionamento mais recuado, tentando explorar a velocidade do discreto Allanzinho pela esquerda nas transições ofensivas. O marasmo criativo do meio de campo tricolor deu ao Tubarão da Barra a chance de crescer no jogo e construir seus momentos de ímpeto, sem sofrer grande pressão defensiva.

Se as estratégias foram opostas, o desempenho das equipes acabou sendo semelhante. O Fortaleza, apostando em um ataque mais móvel e aventureiro no quesito posicionamento, criou mais chances, sobretudo nos minutos que antecederam o intervalo. No entanto, a primeira etapa foi marcada por erros de passe e decisões precipitadas, limitando a efetividade ofensiva dos times.

Na segunda etapa, as características se acentuaram. O Fortaleza, pressionado, aparentou nervosismo, mesmo conseguindo chegar mais vezes pelo melhor preparo físico. O time de Vojvoda estava desconectado. A lentidão facilitava a vida do escrete coral, que buscava exatamente isso.

Com praticamente todo o time no setor ofensivo, o Leão do Pici balançou a rede adversária aos 21 minutos da etapa final, mas o árbitro assinalou impedimento de Diogo Barbosa, que serviu Moisés no lance. Ainda assim, o Fortaleza começou a achar espaços pelo lado do campo.

Em escanteio aos 35 minutos, Marinho cobrou escanteio e, após disputa de bola, Lucero marcou para o Fortaleza. Contudo, a bola tocou no braço do El Gato, que viu o Leão ter mais um gol anulado. Nos acréscimos, Lucero insistiu e guardou mais um gol, desta vez validado, e garantiu a classificação à final do Cearense.

Fortaleza 1x0 Ferroviário - Ficha técnica

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Tinga, Kuscevic e Tit; Pikachu, Pol Fernández, Martínez, Bruno Pacheco e Pochettino; Lucero e Moisés. Téc: Vojvoda

Ferroviário

5-3-2: Matheus Cavichioli; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Lucas Ramires, Iago e Pablo Alves; Kevin Rivas, Gharib e Janeudo; Allanzinho e Ciel. Téc: Tiago Zorro

Local: estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 8/3/2025

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique.

Assistentes: Nailton Oliveira e Renan Aguiar.

VAR: Magno Cordeiro.

Gols: 46min/2ºT - Lucero (Breno Lopes)

Cartões amarelos: Pol Fernández (Fortaleza), Allanzinho, Janeudo e Kevin Rivas (Ferroviário)

Cartão vermelho: Nahuel Martínez (auxiliar do Fortaleza)

Público total: 16.027

Renda bruta: R$ 117.648,00