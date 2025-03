Defesa do Fortaleza reage e alcança série de jogos sem ser vazada

Foto: Viktor Araújo/Fortaleza EC Zagueiro Titi tem seis partidas como titular na temporada

Após uma sequência negativa, em que sofreu seis gols em três jogos — sendo derrotado em todos, contra Ceará, Altos-PI e Vitória —, o Fortaleza voltou a ter solidez defensiva e conseguiu alcançar uma série de partidas sem ser vazado. O recorte é referente aos últimos três duelos do Leão do Pici, na maratona de Clássicos das Cores contra o Ferroviário.

O saldo contra o Tubarão da Barra foi positivo: goleada pela Copa do Nordeste e classificação à final do Campeonato Cearense. Nos três encontros diante do rival coral, o sistema defensivo tricolor pouco sofreu — embora tenha tido alguns sustos no jogo de ida da semifinal estadual, quando o Ferroviário teve espaços em contra-ataques, mas não os aproveitou.

De modo geral, o desempenho defensivo do Fortaleza no início da temporada, antes das três derrotas consecutivas citadas anteriormente, vinha sendo positivo. Em seis jogos, o Leão havia sofrido somente um gol, marcado pelo Horizonte. Nos demais, venceu todos os adversários sem ser vazado, com destaque para o triunfo sobre o Sport-PE, na Ilha do Retiro, feito que o clube jamais havia conseguido até então.

Ter uma defesa sólida foi, na temporada passada, o principal pilar da equipe comandada por Vojvoda na campanha do Campeonato Brasileiro, no qual o time cearense terminou na quarta colocação. A capacidade de absorver pressão dos adversários e ser letal nas transições tornou-se a fórmula de sucesso do Leão do Pici contra rivais badalados, mais ricos e com melhores condições logísticas.

No Brasileirão de 2024, o Leão do Pici terminou com a quarta melhor defesa, com 39 gols sofridos, desempenho pior apenas do que o campeão Botafogo (29), o vice-campeão Palmeiras (33) e o Internacional (36), que terminou na quinta colocação. Para este ano, a diretoria do Tricolor trabalhou no mercado da bola e reforçou o setor.

Além de garantir a permanência do chileno Kuscevic, destaque da zaga no ano anterior, o Leão trouxe David Luiz e o argentino Gastón Ávila. Titi e Brítez, remanescentes do elenco de 2024, completam o setor, enquanto Tomás Cardona foi emprestado ao Talleres-ARG. Assim, nestes dois primeiros meses de temporada, Vojvoda ainda busca a dupla ideal.

Vojvoda já testou algumas formações na zaga neste ano. No Clássico-Rei contra o Ceará, por exemplo, a dupla escolhida foi Brítez e Kuscevic. Nos jogos recentes, o treinador argentino deu ênfase ao uso de Kuscevic e Titi ou David Luiz e Gastón Ávila. Apesar de gostar de mudar o time entre as partidas, o treinador deve estabelecer os titulares antes do início da Série A.