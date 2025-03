Em duelo milionário, Ceará recebe o Confiança no Castelão pela 2ª fase da Copa do Brasil

Foto: Samuel Setubal Fernandinho, atacante do Ceará, comemora gol marcado diante do Maracanã

Embalado pela sequência de 10 jogos invicto na temporada, o Ceará tem um importante e decisivo duelo na noite de hoje, 12. Na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), o Alvinegro recebe o Confiança-SE às 21h30min (horário de Brasília), em confronto único da segunda rodada da Copa do Brasil de 2025.

Na partida, o Vovô almeja confirmar o favoritismo para ir à terceira fase. Além do aspecto esportivo, a classificação se torna crucial também no âmbito financeiro. Isso porque, caso avance, a equipe cearense vai embolsar mais R$ 2,3 milhões. Até o momento, são R$ 3,4 milhões faturados no certame nacional, sendo R$ 1,54 milhão por participação na etapa inicial e R$ 1,87 milhão pelo avanço ao segundo estágio do torneio.

É importante salientar que, assim como na segunda fase, um resultado positivo no tempo normal garante ao vencedor a vaga direta. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

“Estamos preparados em todos os aspectos. Queremos vencer nos 90 minutos, mas, do outro lado, também haverá 11 jogadores que vão estar defendendo o clube deles. Queremos vencer nos 90 minutos e apresentar um grande jogo, mas, se não der, em caso de empate, estamos preparados para os pênaltis. Treinamos firmes para que, independentemente do que aconteça em campo, estejamos preparados”, disse o zagueiro Ramon Menezes em entrevista coletiva.

Vivendo excelente fase, o Ceará encara o confronto como uma oportunidade de reforçar seus cofres visando o restante da temporada. Todavia, apesar da relevância do embate, o técnico Léo Condé terá de ponderar se vai escalar força máxima ou se poupará algum titular.

Tal observação se dá devido à sequência intensa de jogos. No sábado, 15, o Vovô joga a partida de ida da final do Campeonato Cearense, diante do rival Fortaleza. Em seguida, volta a campo ante a Juazeirense-BA, na quarta-feira, 19, pela Copa do Nordeste.

Para o duelo diante do Confiança, o Vovô têm três desfalques certos e três dúvidas. As baixas confirmadas são Rafael Ramos e Bruno Tubarão, entregues ao departamento médico. Além deles, Pedro Henrique sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho e ficará afastado dos gramados. Já as dúvidas giram em torno de Keiller, Richardson e Recalde.

"Sabemos da qualidade que temos, temos jogadores experientes e que entendem a competição, então estamos focados nisso. Vai ser um jogo difícil, mas temos totais condições de entrar em campo e fazer um grande jogo", completou Ramon Menezes.

Comandado por Waguinho Dias, o Confiança vem oscilando nas últimas partidas disputadas. No sábado, 8, venceu o Falcon por 2 a 1 pelo Campeonato Sergipano, mas não empolgou a torcida. Antes disso, foi derrotado pelo Dorense.



Agora, o Dragão busca cumprir o papel de visitante indigesto para poder avançar à terceira fase da Copa do Brasil. Para isso, o técnico do Azulão deve escalar a equipe base que fez boa atuação diante do próprio Ceará há um mês, pela Copa do Nordeste.

No retrospecto, o Ceará defende uma invencibilidade de 22 anos contra o time sergipano. No total, as equipes já se enfrentaram em 16 oportunidades, sendo oito vitórias do Vovô, três do Confiança e cinco empates.

Ceará x Confiança pela Copa do Brasil 2025: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Lourenço e Mugni; Fernandinho, Pedro Raul e Aylon. Téc: Léo Condé

Confiança

4-2-3-1: Rafael Mariano; Valdir, Maicon, Eduardo Moura e Airton; Fábio Silva e André Lima; Neto, Luiz Otávio e Ronald Camarão; Rodriguinho. Téc: Waguinho Dias

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 12/3/2025

Horário: 21h30min

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Douglas Pagung (ES)

Transmissão: SporTV, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO