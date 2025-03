Fortaleza BC perde para o Bauru e encerra sequencia positiva no NBB

Foto: Carlos Roosewelt/ FBC Caralaion perde

O Fortaleza BC perdeu de 74 a 66 para o Bauru Basket, ontem, na Arena CFO. Com a derrota, o Carcalaion vê a situação se complicar na reta final da temporada, e busca vencer os seis jogos remanescentes para garantir a classificação aos playoffs da temporada 2024/25 do Novo Basquete Brasil (NBB).

O Carcalaion, que começou melhor, viu a equipe paulista virar a partida. Ainda assim, com boa sequência defensiva, se manteve próximo no placar. Ao fim do primeiro quarto, o Bauru vencia por 1 ponto, com placar de 19 a 18.

No segundo quarto, o Fortaleza BC viu o Bauru ampliar a diferença, que chegou a ser de 11 pontos em determinado momento. A equipe paulista contou com grande atuação do ex-seleção brasileira, Alex, que contribuiu com 8 pontos e 5 assistências antes do intervalo da partida.

O camisa 10 do Fortaleza, Salsamendi, foi o destaque pelo lado tricolor na primeira metade, marcando 9 pontos, com bons 75% de aproveitamento dos arremessos de quadra.

Começando a segunda metade atrás, com placar de 43 a 36 para o Bauru, o Tricolor não conseguiu se organizar ofensivamente para voltar à disputa. A diferença se manteve em 10 pontos para a equipe paulista.

No último período, a equipe cearense ensaiou uma virada, iniciando o quarto com uma sequência de 6 a 0, mostrando boa intensidade defensiva em quadra. Apesar do esforço tricolor, o Bauru saiu vitorioso ao final do tempo regular.

Apesar de noite com baixo aproveitamento (38,5%), o ala Dexter MacClahan foi o principal pontuador do Carcalaion com 17 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. O Tricolor contou ainda com boa atuação do pivô norte-americano, Ewing, que marcou 11 pontos e teve 5 rebotes, em seu primeiro jogo após volta de lesão.

No seu próximo confronto pelo campeonato nacional, o Carcalaion enfrentará o Franca, em casa, no dia 28, às 19h30min. O Franca é o 7º colocado na temporada atual do NBB, com recorde de 16 vitórias e 9 derrotas.

Próximos desafios do Carcalaion