Pedro Raul tem início avassalador e assume protagonismo no Ceará

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Pedro Raul supriu lacuna histórica no comando de ataque do Alvinegro

Ceará e Pedro Raul, um casamento perfeito. O Alvinegro, que há tantos anos carecia de um camisa 9 eficiente, parece finalmente tê-lo encontrado. O atacante, sem espaço no Corinthians e alvo de constantes críticas da torcida paulista, achou em Porangabuçu um refúgio para recomeçar, ter minutos e mostrar seu futebol, aquele dos tempos do Goiás, quando foi vice-artilheiro da Série A em 2022.

A sintonia entre Ceará e Pedro Raul se encaixou rápido. O jogador entendeu o espírito do clube, de luta e entrega em campo, e a identificação com a torcida foi imediata. Abraçado por parte dos alvinegros quando contratado — e criticado por outros —, o atacante tem correspondido às expectativas com a bola rolando. Em quatro jogos vestindo a camisa do Vovô, marcou quatro gols e deu uma assistência.

Este é o melhor início de Pedro Raul em um clube na carreira. Mesmo chegando depois dos demais atletas do elenco que iniciaram a temporada, o centroavante já assumiu a artilharia do Ceará em 2025, posto que divide com Pedro Henrique, que vinha sendo o principal jogador do clube antes de sofrer lesão. O protagonismo, agora, é do camisa 9.

E não apenas pelos gols anotados. As atitudes de Pedro Raul dizem muito. Desde que passou a ser utilizado pelo treinador Léo Condé, o atacante encarnou uma essência que, historicamente, para o torcedor do Vovô, costuma valer mais do que a qualidade técnica: a entrega até o apito final, a indignação com os erros e a vibração com os acertos.

A relação se torna mais próxima porque aqueles que estão na arquibancada se sentem, de alguma forma, representados. Isso ficou claro no difícil jogo contra o Confiança-SE, pela Copa do Brasil. A cada momento da partida, Pedro Raul cumpriu o papel de líder em campo. Cobrou, aplaudiu, correu sem parar e lutou. Fez o gol que revigorou o ânimo do time em busca do empate e, posteriormente, da conquista da classificação.

Em determinado momento, Pedro Raul atuou no sacrifício, com câimbras e exaustão. No tento marcado por Galeano, que culminou no empate e levou o duelo para os pênaltis, Pedro Raul se ajoelhou sozinho no meio da grande área, em um suspiro de alívio. São atitudes que demonstram fome por vitória e consciência coletiva, não somente egoísmo individual.

No próximo sábado, dia 15, Pedro Raul disputará seu primeiro Clássico-Rei, em duelo de ida da final do Estadual. Parte dos holofotes, claro, estará voltada para ele. O centroavante é o principal jogador do Alvinegro no momento e a esperança de gols no ataque. Em entrevista após o duelo contra o Confiança, embora muito desgastado fisicamente, o camisa 9 cravou que estará pronto, sim, para enfrentar o Fortaleza.

A trajetória de Pedro Raul ainda está em seu início, e é impossível prever o que acontecerá no futuro. Mas o hoje é promissor e bem animador para a torcida do Ceará.