Com hegemonia em jogo, Ceará e Fortaleza fazem primeiro duelo da final do Cearense

Foto: FABIO LIMA / O POVO Marinho, do Fortaleza, e Fernandinho, do Ceará, disputam bola em Clássico-Rei

As primeiras linhas de mais um capítulo da rivalidade entre Ceará e Fortaleza serão escritas hoje, quando os dois clubes entrarão em campo para duelar no jogo de ida da final do Campeonato Cearense, às 16h30min, na Arena Castelão. O embate, além de representar mais uma decisão envolvendo o Vovô e o Leão, também traz outro peso: vale a hegemonia do Estado, já que ambos possuem 46 taças conquistadas no torneio.

O tipo de jogo que para a cidade, dividida entre duas combinações de cores: preto-e-branco e vermelho-azul-e-branco. A rivalidade atinge seu ápice de tensão e emoção, aflorada em cada pedaço da terra alencarina. Seja no sofá de casa, nas cadeiras dos bares ou no piso cimentado do Gigante da Boa Vista. No fim, somente um sairá vencedor, como acontece em finais. Nada, porém, será totalmente definido hoje: haverá, ainda, uma nova chance no próximo sábado, 22.

Atual campeão do Manjadinho — feito alcançado em confronto contra o próprio Fortaleza na temporada passada —, o Ceará chega com a missão de defender o título para conquistar o bicampeonato. Na campanha até a final, o Vovô venceu todos os jogos que disputou e protagonizou o melhor desempenho entre todas as equipes participantes. Além disso, o Alvinegro também tem o melhor ataque, com 19 gols em sete partidas.

No meio da semana, o Ceará precisou encarar uma “guerra” em campo contra o Confiança-SE, pela Copa do Brasil. O Vovô saiu perdendo por 2 a 0, buscou o empate no segundo tempo e se classificou na disputa por pênaltis. Apesar do desgaste físico causado no elenco, o goleiro Bruno Ferreira enfatizou que o time terá que dar mais que "100%" no Clássico-Rei.

"É outro jogo. A gente sabe como clássico é, não pode errar. Todos nós sabemos que temos que dar algo a mais, só 100% não dá. Clássico é uma surpresa, e espero não ser surpreendido [...] Não vai ser fácil. A cidade toda vai estar mobilizada", disse o arqueiro.

O Fortaleza, que emplacou cinco títulos estaduais consecutivos entre 2019 e 2023, quer voltar a erguer a taça. Após uma fase de grupos tranquila, o Leão teve uma semifinal difícil contra o Ferroviário, mas confirmou o favoritismo no segundo jogo e carimbou a ida à decisão. Na campanha, o Tricolor teve um desempenho quase perfeito: seis vitórias e um empate. Em paralelo, também teve a melhor defesa do certame ao lado do rival Ceará — ambos sofreram três gols.

Diferentemente do Vovô, o Leão teve a semana livre para treinar e se preparar exclusivamente para o Clássico-Rei. O tempo foi importante para o técnico Vojvoda realizar ajustes táticos na equipe, testar formações e, principalmente, recuperar fisicamente o plantel. Martínez, em entrevista coletiva, destacou que a equipe tricolor chega com “força e bom futebol” para o duelo.

"É lógico que a semana muda alguma coisa, por ser final, por ser clássico, mas sabemos que estamos chegando bem para esse jogo. Chegamos com um time muito forte, fizemos bons jogos nos últimos três confrontos. Chegamos com força e bom futebol. Contra o Ceará, será muita briga, um jogo disputado", avaliou o meio-campista.

Em relação ao retrospecto recente, a vantagem é do lado preto e branco da cidade. Nos últimos dez encontros, o Ceará venceu cinco e o Fortaleza apenas uma vez, além de quatro empates. O Vovô, inclusive, tem uma invencibilidade de seis jogos diante do Leão. Neste ano, os clubes se enfrentaram pela fase de grupos do Estadual, e a equipe de Léo Condé levou a melhor por 2 a 1.

Para a partida, Condé tem quatro desfalques: Bruno Tubarão, Rafael Ramos, Richardson e Pedro Henrique, todos entregues ao departamento médico. No Pici, as prováveis ausências de Vojvoda são Brítez e Mancuso, lesionados.

Além do Clássico-Rei, hoje também acontece a disputa pelo terceiro lugar do Cearense entre Maracanã e Ferroviário, às 19 horas, em jogo único. O duelo ocorre no Estádio Almir Dutra.

Fortaleza x Ceará: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Diogo Barbosa; Pol Fernández, Martínez e Pochettino; Marinho, Lucero e Moisés. Téc: Vojvoda

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Lourenço e Mugni; Aylon, Pedro Raul e Fernandinho (Rômulo). Téc: Léo Condé

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 15/3/2025

Horário: 16h30min

Árbitro: Rodrigo Pereira-Fifa/PE

Assistentes: Victor Hugo Imazu do Santos-Fifa/PR e Luanderson Lima-Fifa/BA

VAR: Wagner Reway-Fifa/PR

Transmissão: TV Verdes Mares, TVC, GOAT, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO