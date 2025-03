Ceará aproveita vacilo do Fortaleza, vence Clássico-Rei e abre vantagem na final do Estadual

Foto: AURÉLIO ALVES / O POVO Jogadores do Ceará comemoram gol marcado no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense de 2025

Munido de paciência e oportunismo, o Ceará largou em vantagem na final do Campeonato Cearense 2025. Ontem, na Arena Castelão, o Vovô freou a pressão do Fortaleza, aproveitou um vacilo tricolor para vencer por 1 a 0, com gol de pênalti de Fernando Sobral, e está a um empate do bicampeonato estadual.

Os arquirrivais voltam a medir forças no próximo sábado, 22, às 16h30min, novamente no Gigante da Boa Vista. O Vovô precisa apenas de uma igualdade para ser campeão invicto, enquanto o Leão terá de vencer por dois gols de diferença para retomar a taça.

Os dois técnicos lançaram mão de novidades na escalação para a primeira decisão. Vojvoda optou por uma dupla de zaga mais leve e com mais qualidade na construção de jogo, com David Luiz e Gastón Ávila; um meio-campo com maior técnica e poder de marcação, pelas entradas de Matheus Rossetto e Lucas Sasha; e a velocidade de Breno Lopes no ataque.

Já Léo Condé deu vez a Willian Machado na zaga diante da ausência de Ramon Menezes, lesionado; optou por Dieguinho ao lado de Fernando Sobral no meio para ter boa saída de bola; e apostou na velocidade de Fernandinho na linha de frente.

Os primeiros 45 minutos do Clássico-Rei, porém, foram de pouca emoção. Com sistemas defensivos bem encaixados e cautela para atacar, Leão e Vovô não tiveram muitas chances claras de balançar as redes. À beira do campo, Vojvoda mostrou estilo mais contido, em geral pedindo para a equipe compactar espaços e subir a marcação; Condé estava mais ativo e aproveitava pausas para dar orientações a Fabiano Souza.

O Tricolor assustou aos sete minutos, quando Martínez cobrou escanteio, David Luiz cabeceou e Lucero apareceu na pequena área para finalizar, mas parou em Bruno Ferreira. Aos 19, Marinho cobrou escanteio fechado e levou perigo. A dupla de zaga do Fortaleza era responsável por construir os lances, com bolas longas, mas sem conclusão do setor ofensivo.

O Alvinegro, por sua vez, tinha Dieguinho como "motorzinho" para acelerar os contra-ataques e Mugni como maestro, mas Pedro Raul não teve nenhuma oportunidade clara — arriscou apenas um chute rasteiro, sem perigo, à direita de João Ricardo. Fernandinho travou embates com Ávila, sem sucesso para servir os companheiros.

Na volta para o segundo tempo, o Fortaleza deu as cartas e se lançou ao ataque, com trocas de passes rápidos, movimentação e intensidade. O chute de Marinho, por cima da meta alvinegra logo no primeiro minuto, agitou a torcida na arquibancada. O Ceará suportou a pressão e respondeu aos oito minutos, quando Aylon recebeu cruzamento de Matheus Bahia e testou à esquerda de João Ricardo.

Diante da maior presença ofensiva no decorrer da segunda etapa, mas sem conseguir converter em finalizações, o Leão passou a pecar nos passes e mostrar ansiedade. O Vovô, apesar do menor volume, aproveitou um descuido do rival para definir o placar. Aos 31 minutos, Mugni cruzou para a área, Pedro Raul caiu na dividida com David Luiz e a bola ficou com Galeano, que foi derrubado por Ávila. O árbitro Rodrigo Pereira assinalou pênalti, confirmado pelo VAR, que descartou impedimento do centroavante.

Fernando Sobral, experiente em Clássicos-Rei, assumiu a responsabilidade, viu o ex-companheiro João Ricardo esperar a cobrança no centro do gol e cobrou firme no canto direito para balançar as redes e garantir a festa alvinegra. O camisa 88 ainda foi protagonista minutos depois, quando Pol Fernández recebeu cartão vermelho por suposta agressão ao volante alvinegro, logo em frente ao árbitro.

Fortaleza 0x1 Ceará: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, David Luiz, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Matheus Rossetto (Pol Fernández), Lucas Sasha (Pochettino) e Martínez; Marinho (Yago Pikachu), Lucero (Zé Welison) e Breno Lopes (Moisés). Téc: Vojvoda

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni (Lourenço); Aylon (Galeano), Pedro Raul (Guilherme) e Fernandinho (Rômulo). Téc: Léo Condé

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 15/3/2025

Árbitro: Rodrigo Pereira-Fifa/PE

Assistentes: Victor Hugo Imazu do Santos-Fifa/PR e Luanderson Lima-Fifa/BA

Gols: 36min/2ºT - Fernando Sobral

Cartões amarelos: Marinho, Lucas Sasha e Moisés (FOR); Matheus Bahia (CEA)

Cartão vermelho: Pol Fernández (FOR)

Público e renda: 36.589 pessoas / R$ 1.022.277