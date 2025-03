Maracanã vence Ferroviário e termina em 3º

Foto: Reprodução/Instagram Maracanã Esporte Clube O Maracanã venceu o Ferroviário por 2 a 1 neste sábado, 15.

Campeão da Taça Padre Cícero, dada ao time do Interior com melhor desempenho no Campeonato Cearense de 2025, o Maracanã fechou a participação no Estadual na terceira colocação ao vencer o Ferroviário por 2 a 1 na noite deste sábado, 15, em partida realizada no estádio Almir Dutra, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Adailton Bravo e Matheus Taumaturgo marcaram para o Bicolor Metropolitano. Lucas Ramires descontou.

O Maracanã está ainda na terceira fase da Copa do Brasil — ou seja, entre os 32 remanescentes no torneio. No próximo mês, o time treinado por Júnior Cearense estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, contra o Tocantinópolis. (Iara Costa)