Sem perder em casa desde agosto, Ceará tem fator campo como diferencial

Foto: Lucas Emanuel/FCF Torcida do Ceará apoiou o time para buscar o empate contra o Confiança, com vitória nos pênaltis

Após a vitória pela primeira final do Campeonato Cearense 2025 diante do Fortaleza, o Ceará agora concentra forças na Copa do Nordeste antes de se voltar ao jogo decisivo do Estadual, que irá ocorrer no próximo final de semana.

Durante a semana, o Alvinegro de Porangabuçu irá receber o Juazeirense-BA no Castelão, em Fortaleza, pela sexta rodada da Copa do Nordeste na próxima quarta-feira, 19, às 19 horas. Assim, o clube terá jogos decisivos em sequência no Gigante da Boa Vista.

Se o retrospecto sob comando de Léo Condé der tom ao embate, a perspectiva é de uma boa partida por um fator determinante: o de jogar em terras alencarinas.

Na atual temporada, um dos trunfos do grupo comandado por Léo Condé tem sido disputar jogos em Fortaleza. Dentro da atual campanha em que o time já disputou 14 partidas — com apenas uma derrota —, 12 delas ocorreram na capital cearense. Em casa, mesmo em duelos em que não foi mandante, o Ceará contabiliza dez vitórias e dois empates, sem qualquer revés.

Em retrospecto geral, a equipe não perde na Terra da Luz há 20 partidas, contabilizando 18 vitórias e dois empates, com 39 gols marcados e apenas oito sofridos. A derrota mais recente ocorreu ainda na 21ª rodada da Série B, em agosto de 2024, diante do Mirassol.



No atual momento, seja na Arena Castelão ou no estádio Presidente Vargas, o ataque tem funcionado plenamente, com 25 gols marcados. Os bons números são contabilizados apesar de que, no começo da temporada, não havia um camisa 9 de referência no elenco. O time, então, recorreu a variações com Aylon, Fernandinho, Galeano e Pedro Henrique, até a chegada de Pedro Raul.

No setor defensivo, os números também são positivos. Apesar da reformulação completa da zaga e da indecisão sobre o titular da meta no começo do ano, a defesa alvinegra conseguiu se manter bem. Em Fortaleza, o Ceará contabilizou apenas seis gols tomados, em 12 jogos. O grupo chegou a contabilizar um mês sem ser vazado.

Para o técnico Léo Condé, há ainda outro fator determinante para que o Ceará tenha bons números jogando em casa desde o ano passado e ele não sai de sua prancheta ou de suas decisões técnicas e táticas, mas da arquibancada.

Após o Clássico-Rei, o treinador alvinegro acentuou como o apoio da torcida tem sido determinante em momentos em que o grupo precisa de uma virada ou buscar um resultado. Foi o que ocorreu diante do Confiança, pela Copa do Brasil, quando o time alcançou o empate e alcançou a classificação para a terceira fase nos pênaltis após ir para o intervalo com uma derrota parcial de 2 a 0.

"Desde que eu cheguei, a torcida sempre tem uma participação ativa. Eu falei para os atletas na preleção sobre o comportamento da torcida no jogo do meio de semana (contra o Confiança). A gente tava perdendo até certo minuto do segundo tempo e o torcedor mandando uma energia, uma força pros atletas, apoiando, cantando, e isso faz o jogador tirar forças de onde não tem", salientou o técnico.

Seja pelo apoio da torcida ou por decisões táticas, o Ceará terá o fator casa como vantagem durante toda a próxima semana, quando entrará em campo pela Copa do Nordeste e pelo jogo de volta da final do Campeonato Cearense.

Jogos do Ceará sem derrotas na Capital

Geral:

20 jogos



18 vitórias



2 empates



39 gols feitos



8 gols tomados

Sequência sem derrotas

26/8/24 - Ceará 1x0 Novorizontino

8/9/24 - Ceará 2x1 Operário

22/9/24 - Ceará 4x0 Vila Nova

27/9/24 - Ceará 1x0 Brusque

12/10/24 - Ceará 1x0 Ponte Preta

26/10/24 - Ceará 2x1 Paysandu

3/11/24 - Ceará 2x0 Avaí

18/11/24 - Ceará 1x0 América-MG

18/1/25 - Ceará 2x1 Tirol

26/1/25 - Ferroviário 1x2 Ceará

29/1/25 - Ceará 1x0 Iguatu

2/2/25 - Ceará 5x0 Barbalha

5/2/25 - Ceará 1x0 CSA

8/2/25 - Fortaleza 1x2 Ceará

12/2/25 - Ceará 1x1 Ceará

2/3/25 - Maracanã 0x3 Ceará

6/3/25 - Ceará 1x0 América-RN

9/3/25 - Ceará 4x0 Maracanã

12/3/25 - Ceará 2x2 Confiança

15/3/25 - Fortaleza 0x1 Ceará