Defesa do Ceará se destaca no Clássico-Rei e comprova segurança na temporada

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 15.03.2025:Fortaleza x Ceará. Clássico Rei na Arena Castelão. Primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. (Foto: Aurélio Alves/OPOVO)

No futebol existem ideias que se consolidam por décadas. Uma delas é de que um bom time começa com uma boa defesa. Tal convicção, hoje, se aplica ao Ceará do técnico Léo Condé. Desde que chegou ao clube em 2024, o comandante alvinegro solidificou o setor e, na maioria das oportunidades, teve grandes atuações contra adversários de nível igual ou superior.

Com mais uma boa performance, a linha defensiva do Vovô pouco sofreu perigo diante do rival Fortaleza, no Clássico-Rei desse sábado, 15. Na partida de ida da final do Campeonato Cearense, a equipe se portou de forma segura e conseguiu vencer pelo placar de 1 a 0.

"O jogo, como todo, foi equilibrado, como sempre é. O Clássico é muito estudado, decidido em detalhes, tem sido assim nos últimos anos. Enfrentamos um adversário muito bem treinado, com grandes jogadores", disse o comandante alvinegro em entrevista coletiva pós-triunfo.

Em campo, Condé escalou o quarteto de retaguarda com Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia. Os laterais, mais uma vez, conseguiram anular as jogadas dos extremos do time tricolor. Já o miolo de zaga teve desempenho seguro tanto em duelos no chão quanto no jogo aéreo.

Para além da última linha, os meio-campistas e pontas também tiveram funções cruciais nos momentos "sem bola". Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni, inclusive, foram destaques do jogo com boa entrega tática e compactação no corredor central do campo.

"Os jogadores tiveram a entrega daquilo que tivemos de comportamento tático, do primeiro ao último minuto. Eles tiveram bons comportamentos táticos", ressaltou Condé.



A prova do comportamento coeso da equipe foram as movimentações dos pontas Fernandinho e Aylon, que, muitas vezes, acompanharam os laterais do Fortaleza e fecharam linhas de passe com o intuito de frear o ímpeto ofensivo do adversário.

Pedro Raul, por ter característica de menor mobilidade em relação aos companheiros, acabou ficando mais à frente do restante da equipe. O posicionamento, porém, não deixou o camisa 9 de fora da marcação alvinegra. No duelo, seu papel foi pressionar a saída de bola, principalmente contra os zagueiros David Luiz e Gastón Ávila.

Com o sucesso alcançado no jogo de ida da final estadual, a estratégia do time deve ser mantida para a volta. Amanhã, o Ceará ainda encara a Juazeirense-BA pela Copa do Nordeste em jogo que deve ser o dono da posse de bola em boa parte dos minutos. Neste ano, o Vovô marcou 27 gols e sofreu apenas sete em 14 partidas — dado que deixa clara a segurança defensiva da equipe de Condé.