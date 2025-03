Ceará chega com moral elevado para Clássico-Rei decisivo do Estadual

Foto: AURÉLIO ALVES Léo Condé deve repetir estratégia do jogo de ida da final do Cearense

Não há nada melhor para um time de futebol do que a boa fase dentro e fora das quatro linhas. Afinal, tudo acontece com mais fluidez e segurança. Esse é o caso do Ceará dias antes de decidir a final do Campeonato Cearense de 2025.

Há 13 duelos invicto na temporada, o time comandado por Léo Condé se prova cada vez mais sólido, coeso e consciente do que precisar fazer nos confrontos.

Bem treinado e com uma vantagem de 1 a 0 construída no primeiro jogo da final estadual, disputado no sábado passado, 15, o Vovô vai entrar em campo amanhã com o objetivo de administrar o placar agregado para conquistar o segundo título estadual consecutivo.

Para isso, a tendência é que Léo Condé adote a mesma estratégia do duelo de ida. No embate, o Alvinegro de Porangabuçu soube armar a defesa de forma compacta durante os 90 minutos — não à toa não sofreu nenhum chute no gol — e aproveitou os erros do rival.

Em meio aos jogos da grande final, o Vovô ainda entrou em campo pela Copa do Nordeste e, mesmo com a equipe alternativa, venceu a Juazeirense-BA com amplo domínio das ações. Na partida, Condé escalou jogadores que não frequentam a onzena inicial com regularidade e o desempenho foi satisfatório.

Internamente, conforme apurou o Esportes O POVO, o clima é de otimismo e confiança para mais um Clássico-Rei, mas sem qualquer tipo de empolgação. Líderes do elenco, comissão técnica e diretoria, por sinal, pregam cautela e “pés no chão”.



“Se tratando de final de campeonato e de clássico, obviamente nós sempre queremos jogar jogos grandes, como esse de sábado, mas estamos totalmente focados e concentrados para que possamos fazer nosso melhor e sairmos campeões. A gente sente, sim, um pouco de ansiedade e vontade de jogar logo, mas estamos bem tranquilos e trabalhando para que tudo dê certo”, comentou o zagueiro Marllon em entrevista coletiva realizada na tarde de ontem.

No confronto decisivo, o Vovô vai encarar um Fortaleza que vive má fase. Nos últimos oito jogos, por exemplo, a equipe soma cinco derrotas. Com atuações ruins, o rival chega pressionado. Porém, para o Alvinegro, isso “não importa”.

“Independentemente da fase do rival, se é boa ou se é ruim, não importa muito pra gente. O que importa é o que fazemos no dia a dia, o nosso trabalho, o nosso querer e a nossa concentração. Estamos trabalhando bem e, em relação ao rival, nada nos importa” completou o camisa 3.

Empatados no topo do ranking de títulos estaduais com 47 conquistas cada, Ceará e Fortaleza vão se enfrentar amanhã às 16h30min (horário de Brasília), em uma Arena Castelão lotada. A expectativa é de lotação máxima e o lado alvinegro, inclusive, já esgotou todas as suas entradas, seja via ingresso ou check-in.