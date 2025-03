Valendo a hegemonia, Ceará e Fortaleza fazem jogo decisivo da final do Cearense

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 15.03.2025: Matheus Rossetto e Lucas Mugni. Fortaleza x Ceará. Clássico Rei na Arena Castelão. Primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. (Foto: Aurélio Alves/OPOVO)

Independentemente do resultado, o Clássico-Rei de hoje estará marcado na história. Às 16h30min, no campo da Arena Castelão, sob olhares de alvinegros e tricolores, Ceará e Fortaleza farão o jogo que decidirá a hegemonia do Campeonato Cearense. Ali, na terra onde a rivalidade é centenária, tudo se equipara. Não existe boa ou má fase. Uma bola pode mudar tudo, um desvio acidental, um herói — ou vilão — inesperado.

No jogo de ida, os sorrisos e festejos ficaram do lado preto-e-branco da cidade. O Vovô, em atuação de extrema eficiência, foi letal e venceu o Leão por 1 a 0, com gol de pênalti convertido por Fernando Sobral. O resultado deu ao time comandado por Léo Condé a vantagem de poder conquistar o título estadual até com um empate.

Para o Fortaleza, somente vencer importa. Caso o Tricolor consiga o resultado positivo por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis, mesmo contexto que definiu a taça do Cearense de 2024, que Alvinegro levou. Para não depender da marca da cal, a equipe liderada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda precisa derrotar o Ceará por dois ou mais gols de margem.

Reverter uma desvantagem no jogo decisivo, envolvendo Ceará e Fortaleza em uma final do Campeonato Cearense, é algo que não acontece há 50 anos. A última vez que esse contexto se concretizou foi em 1975, quando o Leão venceu o primeiro duelo e o Vovô, no segundo confronto, sagrou-se campeão. É mais um tempero dentre os vários deste Clássico-Rei, que deve contar com casa cheia e lindas festas no Gigante da Boa Vista.

O Ceará, mandante do confronto, chega com a confiança em alta. O elenco preto-e-branco vive um ótimo momento neste ano e acumula 13 jogos de invencibilidade, sendo 11 vitórias e dois empates. Na atual edição do Campeonato Cearense, o clube de Porangabuçu tem 100% de aproveitamento, com oito triunfos em oito partidas, além de ter o melhor ataque e a melhor defesa. Uma campanha impecável até agora.

“Ontem eu fiquei sabendo que o número de títulos está empatado, mas é um sonho meu e do grupo ser campeão. Independentemente da igualdade de troféus, nós queremos ganhar o campeonato. Sábado não vai ser diferente. Nosso querer, nossa vontade e nosso sonho, o meu sonho, é vencer o Campeonato Cearense”, comentou Marllon, zagueiro do Alvinegro.

O Fortaleza vive cenário oposto. Sob pressão e vindo de atuações recentes ruins, o Leão precisará deixar toda a desconfiança para trás e encarnar um espírito diferente, mais aguerrido, assim como encontrar soluções para alguns problemas, sobretudo no meio-campo e no setor ofensivo — zonas onde têm faltado repertório e criatividade.

"Não adianta ficar só falando, é tomar atitude, viver o clássico e que a gente possa disputar no coração, na emoção, colocar o coração na ponta da chuteira e fazer valer. O clássico, às vezes, não é bonito, mas tem que ser jogado para ganhar, independentemente de como seja. Acredito muito no meu grupo. A gente precisa dar uma chacoalhada em umas situações, mas espero que amanhã a gente esteja em um dia abençoado e sendo o Fortaleza que muitos de vocês já conhecem", disse Marinho, atacante do Leão.

Embora o retrospecto não sirva de nada com a bola rolando, o histórico aponta uma superioridade do Ceará nos Clássicos-Rei recentes. Considerando os 11 jogos passados entre os clubes, o Vovô venceu seis contra um triunfo do Leão, além de quatro empates. A equipe alvinegra, inclusive, acumula sete jogos seguidos sem revés para o rival tricolor, tendo três resultados positivos neste recorte.

Para a partida, a tendência é de que os treinadores escalem equipes semelhantes às do jogo de ida. O Vovô deve ter quatro desfalques: Bruno Tubarão, Ramon Menezes, Pedro Henrique e Richardson, todos entregues ao departamento médico. Já o Leão tem todo o plantel à disposição, com Brítez sendo dúvida.

Ceará x Fortaleza: ficha técnica

​

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Mugni; Aylon, Pedro Raul e Fernandinho. Téc: Léo Condé

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga (Brítez), David Luiz, Gastón Ávila e Eros Mancuso; Lucas Sasha, Martínez e Rossetto (Pochettino); Breno Lopes, Lucero e Marinho. Téc: Juan Pablo Vojvoda

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 22/3/2025

Horário: 16h30min

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein/RS (Fifa)

Assistentes: Neuza Ines Back/SP (Fifa) e Alex Ang Ribeiro/SP (Fifa)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá/RJ (VAR-Fifa)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, Goat, TVC Youtube, Globo e FCF TV Internacional