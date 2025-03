Corredores participam de prova dentro de shopping de Fortaleza, inéditá no Nordeste

Foto: Lucas Mota Grupos de corredores participaram da prova no shopping

Os corredores de Fortaleza participaram de uma experiência inédita no Nordeste, na manhã de ontem, com o Shop Run Experience, uma prova de 5km pelos corredores internos do RioMar Fortaleza, antes mesmo da abertura do shopping.

Diferentemente das tradicionais corridas de rua, o percurso passou pelo estacionamento, pelos pisos internos e e pela praça de alimentação, trazendo um novo desafio aos atletas.

A corrida foi dividida em duas categorias, masculina e feminina, e reuniu participantes com diferentes histórias e motivações. Para Eliana Lamboglia, de 62 anos, o evento trouxe um novo tipo de desafio, sem os obstáculos comuns das ruas.

“Foi o máximo! Não tinha buraco, nada para tropeçar, então foi uma corrida bem plena”, destaca a veterana, que pratica o esporte há dez anos. O incentivo para entrar nesse universo veio da filha e, desde então, Eliana já completou provas de 30km e até 42km.

Para a administradora Tereza Mello, 42, a experiência foi inovadora e desafiadora. “Quando falam em corrida, a gente pensa na Beira-Mar, nas avenidas tradicionais, mas um circuito fechado como esse é bem interessante. Foi difícil, com muitas subidas, mas muito bem organizado”. Tereza começou a correr para melhorar a saúde e autoestima, chegando a perder 20 quilos desde que adotou o esporte em sua rotina.

O professor Bruno Almeida, 38, trouxe um elemento especial à prova: a presença do filho, Leonardo, de apenas 2 anos e meio. Desde 2018, Bruno participa de corridas empurrando o carrinho do filho mais velho e, agora, segue a tradição com o caçula.

“Essa já foi a 38ª corrida dele. Quando eu acordo e falo que tem corrida, ele já levanta e estica os braços”, conta o professor, que recomenda a prática para outros pais como forma de introduzir as crianças ao mundo do esporte.

Já o empresário José Hélio, 52, destaca a importância de correr não apenas por si, mas também pelo amigo Joel, que é cadeirante. Inspirado por histórias de corredores que empurram pessoas em cadeira de rodas em competições, ele decidiu aderir à iniciativa. “É muito diferenciado fazer algo não só para você, mas por alguém também. A satisfação é plena”, declara.

Ao final do percurso, que tinha a linha de chegada na praça de alimentação do shopping, os participantes da prova tiveram atração musical e até chopp para relaxar depois dos 5km.

Com informações de Lucas Mota