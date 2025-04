Ceará marcou gols em 20 dos 21 jogos da temporada e vê artilheiro Pedro Raul em alta

Foto: Samuel Setubal Pedro Raul é o principal nome do Vovô em 2025

Em boa fase ofensiva, o Ceará conquistou mais um resultado positivo na Série A ao vencer o Vasco por 2 a 1, na terça-feira, 16. No duelo, o ataque do Vovô provou, mais uma vez, sua efetividade na atual temporada: o time alvinegro disputou 21 partidas neste ano, tendo balançado as redes em 20.

O único jogo em que a equipe não marcou foi na derrota diante do Náutico, no dia 22 de janeiro. O confronto em questão ocorreu no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE), válido pela 1ª rodada da Copa do Nordeste.

Comandado por Léo Condé, o Alvinegro de Porangabuçu acumula 39 gols marcados e 16 sofridos em 2025. Na Série A, são sete tentos a favor e cinco contra em quatro partidas.

Autor dos dois gols do Ceará no triunfo contra o Vasco, o centroavante Pedro Raul enalteceu o poderio ofensivo da equipe e ressaltou a importância da coletividade.

“O ataque começa na defesa e a defesa começa no ataque. Se o ataque está dando certo, é porque lá atrás está começando bem as jogadas. Todo mundo é importante no processo. Feliz demais e espero que tenha muito mais (gols)”, disse o camisa 9 em entrevista ao site oficial do clube.

O centroavante, inclusive, é artilheiro do time, com nove gols em dez jogos disputados. Somente com estes números, Pedro Raul já supera toda a própria temporada de 2024. Na sequência, quatro jogadores dividem a segunda posição: Galeano, Aylon, Pedro Henrique e Fernandinho — cada um marcou quatro tentos.

“O Pedro (Raul) vem vivendo um momento especial com a gente aqui, ele está muito motivado e feliz. Encaixou bem na equipe e encontrou uma equipe organizada, estruturada e que os outros jogadores buscam organizar jogadas de ataque. Ao longo da competição, esperamos aumentar o repertório, mas não resta dúvidas que jogamos em função do centroavante”, pontuou Léo Condé, depois do triunfo sobre o Cruzmaltino.

Com a clara convicção de atuar visando municiar Pedro Raul, o Ceará faz boa campanha em seu retorno à Série A após duas temporadas na segunda divisão. Até o momento, o time disputou quatro jogos, venceu dois, empatou um e perdeu outro. Em casa, o aproveitamento é de 100%: triunfos contra Grêmio e Vasco.

Já fora de casa, a equipe deixou escapar dois pontos contra o RB Bragantino, na estreia da competição, após abrir 2 a 0 no placar — sofreu o empate no fim. Depois, na terceira rodada, chegou a abrir o marcador, mas levou a virada para o Juventude.

Para o técnico do Vovô, o desempenho até aqui é satisfatório. No entanto, é necessário deixar claro que o time trabalha com metas na competição — a principal, claro, é a permanência.

“Fico muito feliz com esse nosso início. Claro que o Ceará tem algumas metas para serem buscadas e a gente vai tentar atingi-las ao longo da competição. Depois de ficar dois anos fora da Primeira Divisão, com certeza, a primeira meta é lutar por uma pontuação que garanta o clube na divisão”, disse Condé.