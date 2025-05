Fortaleza visita o Vasco buscando fim de tabu e ascensão na tabela da Série A

Foto: Lucas Emanuel/FCF Lucero e Pochettino entraram bem contra o Bucaramanga e podem ter chance como titulares

Vivendo um bom momento na temporada, o Fortaleza entra em campo neste sábado, 17, para mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O adversário da vez é o Vasco da Gama, em duelo que será disputado em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min, pela nona rodada da Série A. O Leão chega ao confronto de olho na parte de cima da tabela, mas também com a intenção de se afastar do perigo da zona de rebaixamento.

Essa dualidade de objetivos do Leão do Pici reflete o atual momento do time na tabela de classificação. O Tricolor ocupa a 11ª posição, com dez pontos, três a menos que o Fluminense (5º colocado) e três a mais que o próprio Vasco, que está em 17º lugar e abre o Z-4. Ou seja, o time cearense precisa da vitória para se manter estável na competição.

Na rodada anterior, o Fortaleza protagonizou uma grande atuação contra o Juventude, vencendo por 5 a 0, no estádio Presidente Vargas, no Benfica. Além de aliviar a pressão na tabela — já que o time figurava no Z-4 —, o resultado também marcou o fim de um jejum de cinco jogos sem vitória no Brasileirão.

Para o confronto contra o Vasco, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem três desfalques por lesão: o atacante Moisés (com edema muscular), o lateral-esquerdo Diogo Barbosa (entorse no tornozelo) e o volante Zé Welison (edema muscular). O lateral-direito Tinga, por questões particulares, também não viajou para o Rio de Janeiro.

Do outro lado, o Vasco vive fase turbulenta, marcada por crise e pressão. Além de estar na zona de rebaixamento, com sete pontos, o Cruz-Maltino não vence há um mês. Nesse período, enfrentou nove adversários — entre Brasileirão e Copa Sul-Americana —, com seis derrotas e três empates.

O clube carioca acumula quatro derrotas consecutivas, incluindo um vexame por 4 a 1 diante do Puerto Cabello, modesto clube da Venezuela. Em meio à má fase, a diretoria vascaína demitiu o técnico Fábio Carille e iniciou um novo ciclo com Fernando Diniz, ex-comandante da seleção brasileira. A estreia dele, no entanto, foi com derrota por 1 a 0 para o Lanús, na Argentina, pela Sul-Americana.

Para o duelo contra o Tricolor do Pici, Diniz também enfrenta problemas: terá pelo menos cinco desfalques por lesão. Estão fora os zagueiros Lucas Freitas e Lemos, os meio-campistas Payet e Estrella, e o atacante David, ex-Fortaleza.

Apesar do cenário negativo, o Vasco pode se apegar ao histórico positivo contra o Fortaleza no Rio de Janeiro — e o Leão pode usar isso como motivação para quebrar mais um tabu na “era Vojvoda”. O Tricolor nunca venceu o Cruz-Maltino fora de casa. Em 11 partidas como visitante, foram sete derrotas e quatro empates.

Vasco x Fortaleza: ficha técnica

Vasco



4-3-3: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê-Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz



Fortaleza



4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Rossetto e Pochettino; Marinho, Lucero e Breno Lopes. Téc: Juan Pablo Vojvoda

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 17/5/2025

Horário: 18h30min (horário de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Facebook e Youtube O POVO, Cazé TV (Youtube), Premiere e Record