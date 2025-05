Floresta empata em casa com o Guarani e perde chance de saltar na tabela da Série C

Foto: Kely Pereira / Floresta Com o placar, o Floresta está invicto há quatro jogos

Em duelo válido pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Floresta ficou no empate em 0 a 0 diante do Guarani-SP, na tarde deste sábado, 17, no estádio Domingão, em Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza). O resultado frustrou os planos do Verdão da Vila Manoel Sátiro, que buscava se consolidar na parte de cima da tabela, ainda que tenha ampliado a série invicta.

Os torcedores do Lobo da Vila que estiveram no estádio viram um jogo próximo à monotonia, com poucas chances criadas de ambas os lados. O Floresta até chegou a comemorar um gol na segunda etapa, quando tinha um jogador a mais, mas a arbitragem viu impedimento de Ruan no lance.

Nos minutos iniciais, o time paulista desenhou uma pressão, mas que ficou somente na aparência, sem levar perigo efetivo para o clube cearense. As finalizações do Guarani-SP eram executadas apenas de fora da grande área. Por sua vez, o Floresta tentavas bolas longas em busca dos lances de pivô do camisa 9 Jeam.

No somatório final da primeira etapa, o Verdão da Vila terminou com mais chances criadas, mas o nível técnico do confronto não surpreendeu: número alto de disputas aéreas no meio de campo, passes errados e tomadas de decisões erradas. Ambas as equipes tentavam atrair o adversário para atacar de forma direta. Contudo, o rival não caía na armadilha.

O Floresta chegou a balançar as redes aos 26 minutos da segunda etapa, após a expulsão de Alan Santos, do Guarani, mas a bandeirinha subiu e jogou água na comemoração do Lobo. No lance, Ruan aproveitou levantamento para dentro área e desviou de cabeça para as redes. Nem mesmo os oito minutos de acréscimos concedidos pelo juiz geraram novas chances para as equipes.

Com o resultado, o Floresta estaciona na 11º colocado. Como o restante da rodada será neste domingo, 18, e segunda-feira, 19, o único representante cearense na Terceirona pode terminar a rodada até em 13º. Já o Guarani, apesar de ter pontuado fora de casa, não conseguiu sair da zona de rebaixamento.