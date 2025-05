Fortaleza volta a jogar mal e é derrotado pelo Vasco no Brasileirão

Foto: Alexandre Brum/Enquadrar/ Estadão Conteúdo Vegetti comemora um dos gols que marcou contra o Fortaleza

O Fortaleza perdeu a sequência invicta de sete jogos e segue sem vencer como visitante no Brasileirão. Diante do Vasco da Gama-RJ, ontem, o grupo comandado por Juan Pablo Vojvoda foi até o estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), mas acabou sendo derrotado por 3 a 0. Nuno Moreira marcou no início do primeiro tempo e Vegetti complementou duas vezes na segunda etapa para o Cruz-Maltino.

O embate pode ter sido um banho de água fria para o torcedor tricolor já que, apesar de empatar sem gols com o Bucaramanga, o Leão do Pici vinha demonstrando evolução neste momento da temporada — especificamente após as goleadas diante do Colo-Colo e do Juventude. Mesmo assim, o grupo tricolor não conseguiu se apresentar bem e, por consequência, alcançar o objetivo de ir para a primeira parte da tabela e se afastar da zona do rebaixamento.

Essa meta não foi alcançada especificamente pela atuação do Fortaleza. Com quatro novidades na escalação, o Tricolor não se impôs em nenhum momento do jogo. Ainda que os dois times tenham começado bem, demonstrando que a partida passaria longe da monotonua, foi o Vasco quem pressionou — e chegou sendo letal bem cedo, aos três minutos, quando Nuno Moreira balançou as redes em São Januário.

O Fortaleza criou algumas oportunidades, mas com o tento tomado, o Leão do Pici foi carecendo de intensidade. O Vasco, do outro lado, aproveitou-se do próprio caldeirão para dar clima ao jogo, de modo que mesmo quando o Tricolor tinha a bola, o time não apresentava capacidade de transição ou de criação.

No segundo tempo, mais mudanças foram aplicadas por Vojvoda, que optou por reforçar o meio de campo colocando Pol Fernández e Martínez nas vagas de Lucas Sasha e Rossetto, respectivamente. Apesar dos novos ares, a defesa do Fortaleza mal tinha se posto em quando o time tomou o segundo gol, marcado por Vegetti antes mesmo de o marcador virar para o primeiro minuto dos 45 finais.

A derrota parcial por 2 a 0 deu ao jogo um toom ainda mais difícil ao Fortaleza. Os dois times ainda tiveram de lidar com as expulsões de Marinho (para o Leão) e Coutinho (para o Cruz-Maltino), mas, como em toda a partida, quem mais sentiu as próprias limitações foi o Fortaleza, que voltou a ser vazado aos 34 minutos. Vegetti novamente balançou as redes.

O resultado deixa o Leão do Pici em uma posição bem delicada na tabela. Com 10 pontos, o time não só segue na segunda parte, na 13ª colocação, como se aproxima da zona de rebaixamento. Hoje, o Tricolor do Pici terá de ter o secador ligado, já que ele poderá ser ultrapassado na rodada por Internacional, Vitória, Grêmio e/ou São Paulo.

O Leão poderá buscar a recuperação na Série A do Brasileirão no próximo domingo, 25, ao lado de sua torcida, quando irá receber o Cruzeiro às 20h30min na Arena Castelão pela 10ª rodada. Antes disso, na quarta-feira, 21, o grupo de Vojvoda jogará a partida de volta da segunda fase da Copa do Brasil diante do Retrô-PE, às 19 horas.