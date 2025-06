Fortaleza agita mercado da bola no fechamento da janela de transferências

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Zagueiro Titi se despede do Fortaleza após quatro anos

O departamento de futebol do Fortaleza tem agitado o mercado da bola nos últimos dias. Com o olhar voltado para o exterior, o Tricolor acertou a contratação do atacante argentino José Herrera, do Argentinos Juniors, de 22 anos. Para ter o jovem atleta, o Leão do Pici precisou comprar 70% dos direitos econômicos, conforme apurou o Esportes O POVO — o valor da operação, entretanto, ainda não foi revelado.

Herrera é um ponta-direito canhoto que tem por característica uma boa finalização de fora da área. Ele chega ao Fortaleza vivendo a melhor fase na curta carreira. Nesta temporada, em 19 jogos pelo Argentinos Juniors, ele marcou cinco gols e contribuiu com duas assistências. O atacante, conhecido como “Tucu” no país natal, se despede do “Bicho Vermelho” com 91 jogos disputados.

Por outro lado, diferente do êxito obtido na negociação por Herrera, o Fortaleza se frustrou com o desfecho das conversas com o chileno Diego Valdés, do América do México. O Tricolor já havia, inclusive, encaminhado o acerto com o meio-campista, em transação que custaria US$ 3,5 milhões, equivalentes a R$ 19,4 milhões, em câmbio atual. O contrato oferecido ao atleta também seria relevante: de três anos.

A ideia era que Valdés chegasse a Fortaleza hoje e ficasse à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para atuar na volta da pausa causada pelo Mundial de Clubes da Fifa. O atleta, porém, optou por romper o acordo, alegando questões familiares, segundo apurou o Esportes O POVO. Desde o princípio, os dirigentes do Leão viam a negociação como complexa, principalmente pela postura do estafe do chileno.

O chileno seria uma opção para o setor de criação do meio-campo, que conta com Pochettino e Calebe — os dois não vivem boa fase no primeiro semestre do ano. O Leão deve retomar o foco para esta peça na próxima janela de transferências, que se inicia no dia 10 de julho. No atual período de contratações, que se encerra nesta terça-feira, 10, o Tricolor anunciou Matheus Pereira.

O fluxo de saída também segue acontecendo. Assim como Pol Fernández, que rescindiu contrato na segunda-feira passada, o experiente zagueiro Titi se despediu dos funcionários e jogadores do Fortaleza ontem, no Pici, antes de embarcar rumo a Goiânia (GO), onde vestirá a camisa esmeraldina do Goiás, que atualmente lidera a Série B do Campeonato Brasileiro.

O defensor deixa o Leão após um período vitorioso. Foram 249 jogos, sete gols marcados e seis assistências, sendo capitão durante parte da temporada passada. Além disso, participou de campanhas históricas na Série A, como as de 2021 e 2024 — em ambas o Leão terminou em quarto lugar —, disputou a Copa Libertadores em três ocasiões e venceu cinco títulos: Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e Copa do Nordeste (2022 e 2024).