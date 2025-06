Brasil confirma superioridade e derrota Bélgica pela Liga das Nações de Vôlei Feminino

Foto: Divulgação/FIVB Com a vitória, a seleção canarinho saltou da 6ª para a 3ª posição, com 11 pontos conquistados

O Brasil derrotou a Bélgica pela 5ª rodada da Liga das Nações, nesta quarta-feira, 18, em Istambul, na Turquia. As comandadas de Zé Roberto Guimarães venceram as europeias por 3 sets a 1 - com parciais de 25/22, 24/26, 25/16 e 25/15.

Na partida, os destaque foram principalmente de Ana Cristina. A atleta foi a a maior pontuadora do jogo com 22 pontos — Um número que também foi recorde de mais pontos dela em toda a VNL. Outra novidade do embate foi o retorno de Rosamaria, que voltou a ser relacionada.

Com a vitória, a seleção canarinho saltou da 6ª para a 3ª posição, com 11 pontos conquistados. Contudo, Turquia e Polônia possuem um ponto e um jogo a menos que o Brasil na competição.

Para avançar a próxima fase, cada equipe disputará doze partidas, distribuídas ao longo de três semanas. As oito melhores equipes da fase preliminar avançam para a fase eliminatória, que culmina na final para definição do campeão.

Cada semana da fase preliminar é realizada em um local diferente. A primeira delas aconteceu no Rio de Janeiro, entre os dias 4 a 8 de junho. A segunda está acontecendo em Istambul, na Turquia, iniciando ontem, 18 e indo até o dia 22 de junho. Já a última fase preliminar acontecerá em Kanto, no Japão, 9 a 13 de julho.

As finais do torneio acontecerão entre os dias 23 e 27 julho, em Lódz, na Polônia. No entanto, para chegar lá, o Brasil seguirá nos embates na fase preliminar, sendo o próximo contra o Canadá, na próxima sexta-feira, 20, às 13h30min. O Brasil poderá contar na partida com Gabi, que não esteve com o time no Rio de Janeiro, mas já se encontra na Turquia para a segunda etapa do certame. Carol, Thaísa, Nyeme e Natinha são ausências, já que não foram convocadas.