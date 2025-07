Fortaleza BC contrata Jelena e terá primeira treinadora mulher da história do NBB

Foto: Divulgação/Fortaleza BC Jelena Todorovic será a segunda pessoa mais jovem da história a comandar um time do NBB

Após anunciar a saída de Flávio Espiga, o Fortaleza Basquete Cearense agiu rápido e oficializou a contratação da técnica Jelena Todorovic. Com 31 anos de idade, a sérvia-australiana se tornará a primeira mulher a assumir o cargo de treinadora principal de uma equipe masculina de basquete no Brasil.



Além disso, ela também passa a ser a segunda pessoa mais jovem a treinar um time no Novo Basquete Brasil (NBB), principal torneio do esporte no País. Em sua carreira como técnica, Jelena tem no currículo passagens em diversos times da Euroliga, como Estrela Vermelha (Sérvia), Panathinaikos (Grécia), Fenerbahce (Turquia), Real Madrid (Espanha).



Em outros momentos, Jelena atuou como desenvolvedora pessoal de jogadores, dentre eles o grego Giannis Antetokounmpo, astro da NBA pelo Milwaukee Bucks e os australianos Patty Mills e Josh Giddey, de Los Angeles Clippers e Chicago Bulls, respectivamente. Agora no Carcalaion, a sérvia-australiana chega para liderar o projeto como treinadora principal.



“Estou orgulhosa de anunciar que sou a nova técnica principal do Fortaleza Basquete Cearense. Estou super-honrada de me juntar a esse time e à Liga Nacional de Basquete. É uma das ligas mais prestigiosas da América do Sul. O basquete brasileiro em geral tem uma longa tradição, paixão e talento. Meu objetivo nesta temporada é encher a arena com o máximo de fãs possíveis para construir um time forte e unido”, ressaltou Jelena Todorovic.