Relação com Vojvoda, modelo tático e motivação: Palermo fala sobre desafio no Fortaleza

Foto: Samuel Setubal Palermo foi apresentado oficialmente ontem

Provavelmente o último fio de esperança do Fortaleza para evitar um melancólico fim de temporada, Martín Palermo foi apresentado oficialmente ontem e se portou da forma que os tricolores esperam: firme e convicto, mostrando confiança na recuperação do time na elite nacional.

Ao lado do CEO da SAF do clube Marcelo Paz e do diretor de futebol Sérgio Papellin, o comandante também falou da influência do ex-treinador da equipe, Juan Pablo Vojvoda, em sua vinda e elencou o Leão como um dos maiores desafios da sua carreira.

Inevitavelmente, a imagem de Vojvoda é, em certa parte, projetada nos torcedores sobre Palermo. Os tricolores, que estavam — com razão — frustrados e desanimados, viram no “El Titán” uma figura na qual se apegar. Talvez o próprio comandante não esperasse um impacto tão imediato, uma confiança recebida que agora precisará ser convertida em resultados. Mesmo antes de imaginar estar no Pici, o destino já parecia entrelaçado.

Foi o próprio Vojvoda quem fomentou o desejo de Palermo de, quem sabe, um dia estar à beira do campo comandando o Leão. Na coletiva, o agora treinador do Tricolor contou que conversou com o conterrâneo em um momento anterior, quando recebeu uma proposta de outro time brasileiro — naquela ocasião, o “Profe” ainda estava no Fortaleza. A conversa entre os dois também envolveu o time cearense.

“Eu gosto de desafios. Eu conversei muito com Juan Pablo. Em momento anterior, por ele conhecer melhor o futebol brasileiro, conversei com Juan Pablo quando outro clube estava interessado em mim. Também pudemos falar sobre o Fortaleza, a fase que ele vivia. Ele fez história neste clube, competiu no mais alto nível. É um clube que cresceu muito, e ele me passou referências de que era um clube muito familiar, com muito pulso de cada um para ser grande”, disse.

“Isso, obviamente, me gerou incentivo e motivação. Como eu disse, eu gosto de grandes desafios. Gosto de saber que este momento pode ser revertido com o plantel que temos, com os jogadores que temos. Conheci as instalações e temos todas as condições para trabalhar e confiar”, completou.

E por lá no Pici, Palermo viverá um dos desafios mais importantes da carreira, como ele próprio definiu. Campeão paraguaio com o Olimpia na temporada passada, o treinador destacou que viverá uma experiência inédita no Leão, já que em nenhum outro trabalho como técnico esteve em um contexto de luta contra o rebaixamento.

"É uma situação complexa. É um desafio que vai exigir mais de mim. Como experiência, não vivi com outras equipes a situação de ter que salvar do rebaixamento, de chegar e o objetivo ser escapar do rebaixamento. Antes era projeto, situações com distintos objetivos. Mas esse em particular é forte, gosto de desafio forte, por isso estou aqui", explicou.

Para ajudar o clube cearense a escapar do tão temido rebaixamento, Palermo tem consciência de que não conseguirá melhorar tudo de uma vez só. A ideia, segundo ele, é fortalecer primeiramente o sistema defensivo e, a partir disso, organizar as outras duas etapas do jogo: criação e finalização. Sem rodeios de “tatiquês”, o argentino deixou claro que gosta de montar suas equipes no 4-4-2 ou 4-2-3-1.

"Se tem algo que me caracteriza é priorizar equipes que se tornem fortes defensivamente para depois desenvolver uma ideia, uma proposta de jogo. Tendo bons jogadores, isso fica mais fácil. Mas temos que focar nisso, não sofrer gols. A equipe sofreu nas últimas partidas, o que gerou desmotivação. Temos que recuperar a segurança defensiva", avaliou.

Palermo rechaça necessidade de novas contratações no Fortaleza

Em dois dias de trabalho no Fortaleza, o técnico Martín Palermo já teve tempo para conhecer o elenco com quem seguirá até o final da temporada em busca de uma recuperação para sair da zona de rebaixamento da Série A, já que não há mais janelas de contratação para o restante do ano. Em sua apresentação no Pici nesta segunda-feira, 8, o argentino não demonstrou incômodo em não poder mais contar com reforços.

Segundo ele, o elenco está fechado após o retorno dos jogadores que haviam sido afastados. A principal preocupação atual dele é fazer com que todos se sintam bem no clube e que ele possa trabalhar com tranquilidade.

"Creio que o elenco fechado são os jogadores que temos no momento. Trazer mais jogadores seria não poder trabalhar com tranquilidade. Desde o primeiro dia com o presidente (Marcelo Paz), firmamos de integrar os atletas que estavam afastados, pois hoje precisamos de todos e que esses jogadores se sintam parte do grupo. Que encontrem o lugar onde possam se sentir confortáveis", pontuou.

O argumento para não se sentir incomodado por não poder mais fazer contratação é que, segundo Palermo, a chegada de novos atletas poderia tornar o elenco muito maior, assim como gerar saídas, enquanto ele deseja manter o número de atletas que o plantel possui hoje.

"Hoje, creio que temos 39, 40 jogadores. Às vezes, para um treinador, é difícil trabalhar com tantos (atletas). Mas eu preciso de todos para distintas circunstâncias, para cada partida. Creio que, com o material que tenho, não preciso que o presidente traga nenhum reforço, senão teria que tirar mais jogadores para enxugar o elenco e não preciso disso, e nem seria bom para o grupo. Me sinto tranquilo de ter os jogadores adequados para esse momento", explicou.