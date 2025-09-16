Camisa 5, não 10: Matheus Pereira assume protagonismo e vira maestro do Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA Matheus Pereira pouco chama atenção fora de campo

O maestro do meio-campo do Fortaleza não veste a 10 — em sua camisa, o número estampado é o 5. Matheus Pereira, contratado sem tantos holofotes sobre si, elevou o nível do time e tornou-se peça fundamental em qualquer esquema, seja de Juan Pablo Vojvoda ou Renato Paiva, que já foram demitidos, mas o utilizaram como titular absoluto, seja no do atual comandante Martín Palermo.

Matheus Pereira está longe de ser um jogador midiático. Não faz firula e tampouco tenta jogadas extraordinárias. Ele é — ou pelo menos tem sido — o que o Fortaleza mais precisava diante da completa crise técnica e tática no clube: sereno, eficiente e com ótima capacidade de organizar a ligação entre o sistema defensivo e ofensivo.

É o camisa 5 o responsável por iniciar, na maior parte das vezes, a construção do jogo do Leão do Pici. E ele faz isso muito bem. Considerando os nove jogos que fez pelo Campeonato Brasileiro, todos como titular, Matheus Pereira contabiliza 84% de acerto nos passes, com média de 46 toques por jogo, tendo 88% de precisão nos passes no próprio campo e 81% de eficácia nos passes realizados no terço final.

Mesmo atuando em menos da metade dos jogos que o Tricolor tem na elite nacional, Matheus Pereira já se consolidou como o “garçom” da equipe. Foram três assistências neste recorte de partidas, uma delas no triunfo sobre o Vitória-BA, na rodada passada, em duelo que marcou a estreia do técnico Martín Palermo. Naquela ocasião, o volante serviu Bruno Pacheco com ótimo lançamento; assim, o lateral-esquerdo pôde dominar, driblar os defensores rivais e marcar um belo gol.

Com o passe que culminou em bola na rede contra o Rubro-Negro baiano, Matheus Pereira ultrapassou Pochettino, Allanzinho, Marinho e Pol Fernández — este já fora do clube —, que possuíam duas assistências cada no Brasileirão. O destaque do camisa 5, entretanto, não se limita apenas ao ambiente interno no Pici. As estatísticas também são favoráveis quando a análise inclui todos os volantes da Série A.

Desde que estreou pelo Fortaleza no torneio, Matheus Pereira tornou-se o primeiro em assistências (3); o segundo em passes certos no terço final (121); o segundo em passes longos certos (35); o terceiro em passes certos no campo do adversário (244); e o terceiro em ações com a bola (591). Os dados, que são da plataforma especializada em estatísticas SofaScore, corroboram o papel fundamental do volante em ser o “maestro” no meio-campo do Leão.

Sem a bola, o atleta também não deixa a desejar e consegue contribuir — embora de forma mais tímida do que quando tem a pelota nos pés. Nos nove duelos que participou, Matheus Pereira teve uma média de 1,3 interceptações, 1,3 desarmes, 4,9 bolas recuperadas e 45% de eficiência nos duelos. Mesmo atuando em uma zona de combate constante, o percentual de faltas por jogo é pequeno: apenas 1,2.

Matheus Pereira no Brasileirão 2025:

9 jogos (9 titular)



3 assistências



65.7 ações com a bola



84% acerto no passe



3.9 passes longos certos por jogo (65%)



1.1 dribles certos por jogo (71%)



1.3 interceptações por jogo



1.3 desarmes por jogo



4.9 bolas recuperadas por jogo



45% eficiência nos duelos



1.2 faltas por jogo



Nota Sofascore 6.96



Matheus Pereira entre os volantes na Série A desde a sua estreia:

1° em assistências (3)



2° em passes certos no terço final (121)



2° em passes longos certos (35)



3° em passes certos no campo adversário (244)



3° em ações com a bola (591)



Fonte dos dados: Sofascore