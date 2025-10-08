Mancuso ganha protagonismo com Palermo e volta a ter atuações decisivas pelo Fortaleza

Após viver momentos de oscilação na temporada, Eros Mancuso voltou a ter atuações decisivas pelo Fortaleza com a chegada do técnico Martín Palermo. Desde que o argentino assumiu o comando do clube, o lateral-direito apresentou crescimento de desempenho, assumiu papel de protagonista e passou a contribuir com participações diretas em gols.

Na estreia do ex-atacante, no triunfo do Leão do Pici sobre o Vitória, na Arena Castelão, Mancuso foi titular e um dos destaques da equipe. Além de contribuir com uma assistência, o lateral teve bons números individuais, com dois passes decisivos — que resultaram em finalizações dos companheiros —, dois desarmes e 65 ações com bola.

Após um desempenho coletivo ruim na goleada sofrida para o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, Mancuso teve novamente uma atuação relevante pelo Fortaleza no Castelão, desta vez contra o Sport. Diante do Rubro-Negro, o lateral deu a assistência para Lucas Sasha, que fez uma boa jogada individual e marcou o único gol da partida.

Na derrota do Leão para o São Paulo, por 2 a 0, no Gigante da Boa Vista, Mancuso estava suspenso e desfalcou a equipe. A ausência impactou diretamente o modelo de jogo de Palermo, que também não tinha Tinga, lesionado, e precisou improvisar Brítez na posição — função que já exerceu em situações anteriores, embora seja zagueiro de ofício.

Sem o camisa 14, Palermo perdeu força ofensiva pelo lado direito, situação que sobrecarregou Yago Pikachu — sem Mancuso para apoiá-lo, o ponta acabou ficando isolado e com pouco espaço para atacar a linha de fundo. A ausência do jogador argentino, apesar de não ter sido o único fator determinante no revés para o time paulista, contribuiu para o resultado negativo.

O camisa 14 retornou ao time titular contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Lá, fez uma jogada espetacular, driblou quatro marcadores e anotou um belo gol para o Fortaleza na partida — que foi, também, o seu primeiro na temporada. O tento, além de garantir o empate, já que o Leão perdia por 1 a 0, deu início à reação do time no segundo tempo.

Posteriormente, o Tricolor virou o placar com gol de Barreiro, conquistando sua primeira vitória como visitante no Brasileirão. Contra o Papo, vale ressaltar, Mancuso teve um bom desempenho defensivo, com dois desarmes, um corte, quatro duelos vencidos pelo chão e apenas um drible sofrido. No ataque, em paralelo ao importante gol, deu três passes decisivos, um cruzamento certo e dois passes longos bem-sucedidos.

Dados extraídos do Sofascore