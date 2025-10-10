Com Ceará e Fortaleza, Brasileiro de Futsal define datas das quartas de final

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Os cearenses irão disputar as quartas de final do Campeonato Brasileiro do esporte

A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou, ontem, as datas dos duelos de Ceará e Fortaleza nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal.

Os cearenses se classificaram para esta fase após eliminarem Vasco da Gama-RJ e Sorriso-MT, respectivamente, nas oitavas de final. Agora, o Alvinegro vai encarar o Traipu-AL, e o Tricolor medirá forças com o Atlético-PI. A TV O POVO (48.2) e o canal do Esportes O POVO no YouTube transmitem os jogos dos times cearenses no mata-mata da competição nacional.

Dono da 4ª melhor campanha do Grupo B, o Ceará irá enfrentar o Traipu-AL, que liderou a mesma chave na primeira fase. O primeiro encontro entre as equipes será no próximo dia 17 (sexta-feira), às 21 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza. Já o segundo jogo está marcado para o dia 24 (sexta-feira), às 19h30min, no Ginásio Quintela, em Arapiraca (AL).

Já o Leão, por ter conquistado a melhor campanha do Grupo A, irá disputar o primeiro jogo contra o Atlético-PI na Arena Verde, em Teresina (PI), no próximo dia 19 (domingo), às 11 horas. Já o duelo decisivo será no dia 24 (sexta-feira), às 21h30min, no CFO.

Outros dois confrontos completam as quartas de final do Brasileiro de Futsal. O Apodi-RN recebe a Chapecoense-SC no dia 19 (domingo), às 11 horas. A volta será no dia 26 (domingo), às 17 horas. Já Paraná x Passo Fundo-RS começa no dia 21 (terça-feira), às 20 horas e fecha em 26 de outubro (domingo), às 19 horas.

Jogos do Ceará nas quartas do Brasileiro de Futsal:

Ceará x Traipu-AL - 17/10 - 21 horas - CFO, em Fortaleza (CE)

Traipu-AL x Ceará - 24/10 - 19h30min - Ginásio Quintela, em Arapiraca (AL)

Jogos do Fortaleza nas quartas do Brasileiro de Futsal: