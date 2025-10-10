Foto: Paulo Matheus/Fortaleza EC O Fortaleza conquistou a classificação para a final da Copa Maria Bonita com gol de Natália.

O Fortaleza alcança mais uma grande marca na temporada de 2025 do futebol feminino ao conquistar na noite desta quinta-feira, 9, uma vaga na final da Copa Maria Bonita. Pelas semifinais do certame regional, as Leoas venceram o Bahia por 1 a 0 na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), com gol marcado pela maior artilheira da história da equipe, Natália, aos 28 minutos do segundo tempo.

Com a conquista, que mantém o time invicto na temporada do acesso à Série A1, a equipe cearense agora irá em busca do título diante do Sport-PE. O duelo de Leoas ocorrerá neste sábado, 11, às 16h30min, novamente na Arena Pernambuco, com transmissão da Rede Globo e do canal Goat.

A classificação foi alcançada com muita garra da equipe comandada por Erandir. O duelo se desenhou de maneira mais truncada desde os primeiros minutos.

O Fortaleza demonstrava mais ousadia em buscar o jogo, mas entre os minutos 10 e 25, foi o Bahia quem teve mais a bola, ganhando mais espaços e tentando se lançar ao embate. No entanto, o time de Felipe Freitas só conseguiu ameaçar a trave de Lorrana com um chute, que foi bem defendido.

Sem desistir da classificação, as Leoas conseguiram, aos poucos, empurrar o Esquadrão para o seu campo de jogo e, consequentemente, finalizaram mais. Aos 36 minutos, Natália teve uma ótima oportunidade de abrir o placar após um cruzamento de Jhow, mas a goleira Yanne fez boa defesa. Dois minutos depois, foi a vez de Talita tentar um gol olímpico, que acabou sendo defendido pela arqueira do time baiano.

Nos 45 minutos finais, o embate seguiu com o equilíbrio dos dois times buscando o desempate e a classificação. Com o passar dos minutos, entretanto, o jogo foi ficando cada vez mais pegado e faltoso, gerando também reclamações para a arbitragem. Mesmo com a disputa mais truncada, o Fortaleza não cansou de ir em busca da vaga na final e, aos 28 minutos, conseguiu alcançar a vantagem necessária para chega na busca pela taça.

Após uma boa chegada de Tainá — convocada nesta quinta para a seleção brasileira sub-20 —, com uma finalização defendida pela goleira Yanne, a bola sobrou para Natália que, como sempre, não perdoou, colocando mais uma vez as Leoas em uma posição de prestígio no cenário regional. (Iara Costa)