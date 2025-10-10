Palermo ganha tempo para ajustar o Fortaleza e evitar falhas defensivas contra o Vasco

Foto: FCO FONTENELE Martín Palermo, técnico do Fortaleza

O Fortaleza terá mais cinco dias de preparação visando o importante duelo contra o Vasco da Gama-RJ, na próxima quinta-feira, 15, partida em que será fundamental a equipe não cometer erros individuais — algo que aconteceu com frequência nos últimos jogos. A pausa para a Data Fifa, inclusive, vem em um momento oportuno para o técnico Martín Palermo fazer os ajustes necessários no Leão.

O atual contexto é bem mais positivo do que já foi outrora na elite nacional: o Tricolor do Pici tem somente quatro pontos a menos que o primeiro fora da zona de rebaixamento, o Santos-SP. E é aí que entra a necessidade de o clube cearense ter, contra o Vasco, um nível de concentração quase impecável, para que não seja surpreendido como foi diante do São Paulo, também no Castelão.

A vitória é inegociável e não sofrer gols coloca o Fortaleza em ótima condição para conquistá-la. Afinal, o time tem mostrado evolução ofensiva sob o comando de Palermo. Dos cinco jogos com o argentino à beira do campo, o Tricolor balançou as redes adversárias em quatro deles, pelo menos uma vez. Somente no duelo com o São Paulo a equipe passou em branco.

Mas, em paralelo a isso, ainda existe uma clara dificuldade no setor defensivo. Contra equipes mais frágeis, como Vitória-BA e Sport-PE, o Leão se portou bem e pouco sofreu. Em outros duelos recentes, entretanto, o escrete vermelho-azul-e-branco voltou a falhar. Na goleada por 4 a 1 sofrida diante do Palmeiras, a falta de proteção na intermediária acabou sendo um fator determinante para o resultado final, algo que foi bem explorado pelo Verdão.

Diante do São Paulo, o primeiro gol do clube paulista aconteceu após uma sucessão de erros de diferentes jogadores, próximo ao meio-campo. Brítez e Pikachu, parceiros pelo lado direito do campo, acabaram tendo participação negativa no lance citado. No final do segundo tempo, quando o Leão tentava pressionar em busca do empate, Marinho foi desarmado com facilidade e, em contra-ataque, os visitantes selaram a vitória.

Já no Rio Grande do Sul, logo nos primeiros minutos da partida, Gastón Ávila e Benjamín Kuscevic, os zagueiros titulares da equipe, se atrapalharam no gol do Juventude-RS, que abriu o placar: o primeiro errou o corte da bola, enquanto o segundo, na sequência da jogada, foi facilmente driblado na intermediária. Pouco tempo depois, Ávila cometeu um pênalti desnecessário que poderia ter complicado de vez o duelo — Brenno fez a defesa na batida de Gilberto e evitou o pior.

Com Renato Paiva, a situação em relação aos erros individuais que geravam gols dos adversários era pior. Não à toa, o discurso inicial de Palermo em sua chegada era olhar com mais atenção para o sistema defensivo. Com dez dias livres na Data Fifa, espera-se que o argentino consiga promover evoluções no setor, e isso será primordial na luta contra o rebaixamento.