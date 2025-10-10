Vital no Ceará, Galeano se destaca e vira alvo da diretoria para contratação em definitivo

Foto: Samuel Setubal Galeano, segundo Fernando Sobral, "tem 3, 4, 5 pulmões"

Crucial na temporada de 2025 no Ceará, o ponta Galeano se tornou um dos destaques da equipe alvinegra e já é tratado como prioridade pela diretoria para permanecer em definitivo visando os próximos anos.

O atacante de 25 anos, emprestado pelo Nacional, do Uruguai, caiu nas graças da torcida alvinegra por sua intensidade, entrega e poder de decisão em momentos importantes. O vínculo atual dele com o clube vai até o fim do ano, mas o Vovô estuda exercer a opção de compra prevista em contrato.

O valor, por sinal, é considerado acessível dentro da realidade do futebol brasileiro: cerca de US$ 1,5 milhão (R$ 8 milhões, em cotação atual). A informação foi revelada com exclusividade pelo colunista Fernando Graziani.

Ele chegou ao futebol cearense em janeiro de 2025, quando o Alvinegro desembolsou US$ 230 mil (cerca de R$ 1,4 milhão na época) pelo empréstimo. Desde então, tornou-se homem de confiança sob o comando técnico de Léo Condé, participando diretamente da conquista do Campeonato Cearense sobre o Fortaleza e sendo titular absoluto na boa campanha da equipe no Brasileirão, em que o Vovô briga por vaga em competições internacionais.

Dentro de campo, o paraguaio apresenta versatilidade tática. Mesmo jogando como ponta, é um dos jogadores que mais participa em ações defensivas, recompondo e pressionando a saída adversária. No ataque, consegue entregar explosão física, boa leitura de espaços e poder de decisão. Não à toa, até o momento soma 45 partidas, 10 gols e quatro assistências com a camisa alvinegra.

O colunista Afonso Ribeiro, comentarista do programa "Esportes do POVO", da Rádio O POVO CBN, elogiou o impacto do atleta paraguaio e defendeu a possível compra definitiva.

"O Galeano foi uma boa surpresa no Ceará. Desde o começo do campeonato surgiu bem, depois deu uma oscilada, mas voltou a ser muito importante, fazendo gols e sendo participativo. É um valor dentro da realidade do mercado brasileiro, principalmente se o Ceará conquistar uma vaga na Sul-Americana. É jovem e seria um movimento interessante", analisou.

Entre os companheiros de elenco, o paraguaio também é visto como exemplo de comprometimento. O atacante Fernandinho, em entrevista coletiva na última quarta-feira, 8, destacou o fôlego e a dedicação do colega.

“O Galeano tem três, quatro, cinco pulmões, sei lá o que esse cara tem (risos). É muito bom ter um jogador igual a ele. Ajuda defensivamente e no ataque vem fazendo muitos gols. Hoje em dia, tem que marcar até o final, acompanhar lateral e ser completo para continuar jogando.”

Dono da ponta direita do Ceará, Galeano tem 12 partidas a disputar pelo clube até o fim da Série A do Campeonato Brasileiro. Caso mantenha o nível de performance apresentado até aqui, só reforçará a vontade do clube buscar sua manutenção visando 2026.



