Com a vantagem do empate, Flamengo encara o Racing, fora de casa, pela Libertadores

Foto: PABLO PORCIUNCULA Jogadores do Flamengo comemoram gol de Carrascal no jogo de ida

O Flamengo entra em campo no estádio Presidente Perón, conhecido como El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina, em busca da vaga na final da Copa Libertadores. O jogo acontece às 21h30min desta quarta-feira, 29, e o Mengo joga pelo empate, tendo em vista que venceu o primeiro jogo contra o Racing por 1 a 0, com gol de Carrascal.

Apesar da vantagem de um gol, o clima na Gávea foi de tensão desde o dia 23 de outubro, data do primeiro jogo. Depois disso, o clube carioca foi derrotado por 1 a 0 pelo Fortaleza no sábado, 25, e perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro.

Além disso, o Rubro-Negro não poderá contar com o artilheiro Pedro, que fraturou o antebraço no jogo da ida e deve passar algumas semanas com o braço imobilizado. Sem seu camisa 9, Filipe Luís testou Bruno Henrique como referência no ataque no duelo contra o Leão, mas o camisa 27 jogou mal e pode ser preterido em relação a outro nome.

O favorito para função é Gonzalo Plata, que foi titular na posição no primeiro semestre da temporada e se destaca pela versatilidade. Apesar disso, o equatoriano não tem números que encham os olhos: somente cinco gols no ano.

A outra opção — mas esta corre bastante por fora —, seria o atacante Juninho, que veio para ser o primeiro reserva de Pedro, mas não conseguiu se firmar na temporada. O camisa 23 chegou no inicio do ano e marcou somente três gols até o momento, recebendo críticas da torcida e da imprensa sobre a falta de qualidade na hora da finalização.

Do lado argentino, a lista de desfalques é extensa. A principal ausência é a do defensor Santiago Sosa, que operou o maxilar após choque com o parceiro de zaga Marcos Rojo no jogo da ida. Além dele, estão fora Alan Forneris, Elias Torres e Franco Pardo.



Fora os desfalques, a parte física do Racing também preocupa o treinador Gustavo Costas. Vietto e Zaracho, nomes importantes do banco de reservas, tiveram problemas musculares durante o ano e não tiveram o destaque de outras temporadas.

Apesar disso, o time de Avellaneda não jogou no fim de semana, uma vez que não houve rodada do Campeonato Argentino devido às eleições no país, e passou o intervalo entre os dois confrontos treinando e aprimorando o preparo físico.



Fora o desempenho ruim do Flamengo no fim de semana, o time Rubro-Negro também não teve grandes atuações em solo argentino nas duas partidas que disputou por lá no ano. O Mengo empatou com 1 a 1 com o Central Cordóba na fase de grupos e perdeu por 1 a 0 para o Estudiantes nas quartas de final.

No duelo contra o clube de La Plata, a equipe da Gávea passou por alguns sustos, mas terminou classificada em grande atuação do goleiro Rossi nos pênaltis.

Apesar dos sustos em solo "hermano", o Flamengo tem 53,3% de aproveitamento jogando fora de casa pela Libertadores em 2025. Em cinco jogos, foram duas vitórias, dois empates e a derrota citadas, marcando quatro gols e sofrendo somente dois.

Ficha Técnica:

Prováveis Escalações:

Racing

5-2-3: Cambeses; Martirena, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Nardoni, Zuculini e Almendra; Solari, Conechny e Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas

Flamengo

4-3-3: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Plata. Técnico: Filipe Luis

Data: 29/10/2025

Horário: 21h30min (horário de Brasiília)

Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Cláudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Transmissão: Globo, GE TV e Paramount+