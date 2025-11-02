Ceará "reencontra" Flu mirando vitória em casa para se afastar da zona

Foto: Samuel Setubal Richardson pode ser novidade do Ceará contra o Fluminense

De olho na recuperação no Brasileirão 2025, o Ceará recebe o Fluminense hoje, 2, na Arena Castelão, às 16 horas (horário de Brasília), em duelo válido pela 31ª rodada da competição nacional.

O confronto funciona quase como um “jogo da volta”, já que as equipes se enfrentaram na quarta-feira, 29, no Maracanã, em duelo atrasado da 12ª rodada. Agora, em casa, o Ceará mira conquistar um resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento — hoje, ocupa a 14ª posição, com 35 pontos, quatro acima do Z-4. Do outro lado, o Fluminense aparece em sexto, com 47 pontos, embalado e mirando vagas mais altas na tabela.

Vindo de uma sequência negativa com três derrotas e um empate, o Alvinegro encara o embate com a necessidade de reencontrar o caminho das vitórias. Um triunfo diante do torcedor, no Castelão, é visto como ponto de virada para reequilibrar o ambiente e afastar o risco de entrar em uma espiral ainda mais perigosa na reta final do campeonato.

Ciente do peso do jogo, o lateral-esquerdo Matheus Bahia falou sobre o momento da equipe em entrevista coletiva na sexta-feira, 31, em Porangabuçu.

"Continuamos trabalhando, fazendo as coisas que a fizemos durante o campeonato, sabemos o caminho certo. E o trabalho acima de tudo, não tem muito segredo, cada vez mais unido. Acredito que para esses três jogos que perdemos, a nossa resposta é a nossa união. Vamos precisar do torcedor agora no próximo jogo, eles sabem que são importantes", disse o camisa 79.

Dentro de campo, poucas mudanças devem ocorrer em relação ao time que atuou no Rio de Janeiro. A principal dificuldade de Léo Condé continua sendo lidar com desfalques relevantes: Dieguinho e Marcos Victor, que devem seguir de fora.

Do outro lado, o Tricolor das Laranjeiras chega motivado após somar duas vitórias consecutivas. Primeiro, contra o Internacional por 1 a 0. Depois, contra o próprio Ceará também por 1 a 0, no meio de semana. Com os triunfos, o Flu ultrapassou o rival Botafogo na rodada passada e assumiu a sexta posição na tabela, com 47 pontos somados.

Agora, para ficar cada vez mais perto da vaga na Libertadores de 2026, a equipe de Luis Zubeldía almeja outro triunfo ante os cearenses. Para isso, terá que superar desfalques importantes. Além de Paulo Henrique Ganso e Manoel, que seguem no departamento médico, o técnico não poderá contar com Lucho Acosta e Bernal, que receberam cartão amarelo no jogo de quarta-feira, 29, e agora estão suspensos por acúmulo de cartões.

O volante Hércules, por sua vez, é dúvida após sentir desconforto muscular e não treinar na sexta-feira. Caso não jogue, Otávio aparece como substituto natural. Já Lima deve assumir a função de armador, substituindo Lucho. Outra novidade positiva é o retorno de Nonato, recuperado de edema na coxa e novamente à disposição da comissão técnica.

Na história, Ceará e Fluminense se enfrentaram em 27 jogos. São sete vitórias do Vovô, sete empates e 13 triunfos do Tricolor. O levantamento do retrospecto é do site oGol.

Ceará x Fluminense: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, William Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo (Lourenço), Richardson (Lourenço) e Vina; Fernandinho, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé

Fluminense

4-3-3: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Serna, John Kennedy e Canobbio. Técnico: Luis Zubeldía

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 2/11/2025

Horário: 16 horas

Árbitro: Lucas Paulo Torezin/PR

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos/PR e Thiaggo Americano Labes/SC

VAR: Bráulio da Silva Machado/SC

Transmissão: TV Globo, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook Esportes O POVO