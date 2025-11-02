Logo O POVO+
Ceará "reencontra" Flu mirando vitória em casa para se afastar da zona
Ceará "reencontra" Flu mirando vitória em casa para se afastar da zona

Times se enfrentarão neste domingo, 2, na Arena Castelão, em duelo válido pela 31ª rodada do certame nacional
Richardson pode ser novidade do Ceará contra o Fluminense (Foto: Samuel Setubal)
De olho na recuperação no Brasileirão 2025, o Ceará recebe o Fluminense hoje, 2, na Arena Castelão, às 16 horas (horário de Brasília), em duelo válido pela 31ª rodada da competição nacional.

O confronto funciona quase como um “jogo da volta”, já que as equipes se enfrentaram na quarta-feira, 29, no Maracanã, em duelo atrasado da 12ª rodada. Agora, em casa, o Ceará mira conquistar um resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento — hoje, ocupa a 14ª posição, com 35 pontos, quatro acima do Z-4. Do outro lado, o Fluminense aparece em sexto, com 47 pontos, embalado e mirando vagas mais altas na tabela.

Vindo de uma sequência negativa com três derrotas e um empate, o Alvinegro encara o embate com a necessidade de reencontrar o caminho das vitórias. Um triunfo diante do torcedor, no Castelão, é visto como ponto de virada para reequilibrar o ambiente e afastar o risco de entrar em uma espiral ainda mais perigosa na reta final do campeonato.

Ciente do peso do jogo, o lateral-esquerdo Matheus Bahia falou sobre o momento da equipe em entrevista coletiva na sexta-feira, 31, em Porangabuçu.

"Continuamos trabalhando, fazendo as coisas que a fizemos durante o campeonato, sabemos o caminho certo. E o trabalho acima de tudo, não tem muito segredo, cada vez mais unido. Acredito que para esses três jogos que perdemos, a nossa resposta é a nossa união. Vamos precisar do torcedor agora no próximo jogo, eles sabem que são importantes", disse o camisa 79.

Dentro de campo, poucas mudanças devem ocorrer em relação ao time que atuou no Rio de Janeiro. A principal dificuldade de Léo Condé continua sendo lidar com desfalques relevantes: Dieguinho e Marcos Victor, que devem seguir de fora.

Do outro lado, o Tricolor das Laranjeiras chega motivado após somar duas vitórias consecutivas. Primeiro, contra o Internacional por 1 a 0. Depois, contra o próprio Ceará também por 1 a 0, no meio de semana. Com os triunfos, o Flu ultrapassou o rival Botafogo na rodada passada e assumiu a sexta posição na tabela, com 47 pontos somados. 

Agora, para ficar cada vez mais perto da vaga na Libertadores de 2026, a equipe de Luis Zubeldía almeja outro triunfo ante os cearenses. Para isso, terá que superar desfalques importantes. Além de Paulo Henrique Ganso e Manoel, que seguem no departamento médico, o técnico não poderá contar com Lucho Acosta e Bernal, que receberam cartão amarelo no jogo de quarta-feira, 29, e agora estão suspensos por acúmulo de cartões. 

O volante Hércules, por sua vez, é dúvida após sentir desconforto muscular e não treinar na sexta-feira. Caso não jogue, Otávio aparece como substituto natural. Já Lima deve assumir a função de armador, substituindo Lucho. Outra novidade positiva é o retorno de Nonato, recuperado de edema na coxa e novamente à disposição da comissão técnica.

Na história, Ceará e Fluminense se enfrentaram em 27 jogos. São sete vitórias do Vovô, sete empates e 13 triunfos do Tricolor. O levantamento do retrospecto é do site oGol.

Ceará x Fluminense: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, William Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo (Lourenço), Richardson (Lourenço) e Vina; Fernandinho, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé

Fluminense

4-3-3: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Serna, John Kennedy e Canobbio. Técnico: Luis Zubeldía

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 2/11/2025
Horário: 16 horas
Árbitro: Lucas Paulo Torezin/PR
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos/PR e Thiaggo Americano Labes/SC
VAR: Bráulio da Silva Machado/SC
Transmissão: TV Globo, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook Esportes O POVO

