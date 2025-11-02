Com uma a menos, Fortaleza bate o Ceará no Clássico-Rainha e assume liderança do Cearense Feminino

Foto: SAMUEL SETUBAL/O POVO Thalita marca o segundo do Fortaleza no Clássico-Rainha e comemora gol no PV

No segundo Clássico-Rainha da temporada 2025, mesmo com uma jogadora a menos durante boa parte do embate, o Fortaleza levou ampla vantagem ao vencer o Ceará por 2 a 0 no estádio Presidente Vargas, ontem pela manhã. Com o triunfo, o time tricolor assumiu a liderança do Grupo A do Estadual. Os gols leoninos foram marcados em tempos distintos: o primeiro por Nainara e o segundo por Talita, em cobrança de falta.

A superioridade tricolor ficou evidente desde os minutos iniciais no PV. Mandante, a equipe comandada por Erandir buscou impor o ritmo da partida e, gradualmente, passou a levar perigo ao gol de Amanda. O Ceará reagiu após os dez minutos, quando conseguiu ter mais posse de bola e avançar ao ataque. O time dirigido por Erivelton Viana, no entanto, apresentou dificuldades nas finalizações e no último terço do campo, sem conseguir ameaçar a goleira Lorrana.

Dentro dessa dinâmica, o Fortaleza construiu maior volume de jogo e, aos 25 minutos, abriu o placar. Após cobrança de falta de Talita, Nainara cabeceou para o fundo das redes, colocando as Leoas em vantagem. Dois minutos depois, porém, a própria Nainara foi expulsa por falta imprudente em disputa com Michelle Carioca.

Com uma jogadora a mais, o Ceará ganhou ânimo para buscar o empate, mas não teve repertório ofensivo suficiente para levar perigo ao gol adversário, encerrando o primeiro tempo em desvantagem. No intervalo, algumas mudanças importantes foram feitas na equipe alvinegra. A principal delas foi a saída da goleira Amanda, que deu lugar a Lia após sentir um mal-estar. Pouco depois, uma nova substituição no gol do Vovô seria necessária.

Mesmo com uma atleta a menos, o Fortaleza manteve-se ofensivo e buscou ampliar o marcador. Em cobrança de falta próxima à grande área, Talita balançou as redes aos oito minutos do segundo tempo. Na tentativa de defesa, a goleira Lia acabou batendo a nuca na trave e precisou ser substituída em razão do protocolo de concussão. Após a partida, a atleta foi encaminhada a um hospital especializado e recebeu alta médica.

A substituição forçada pareceu abalar o time alvinegro, que, apesar de boas finalizações de Jady, não conseguiu diminuir a desvantagem. Ao Fortaleza, restou administrar o resultado.

Com o triunfo, o time tricolor assumiu a liderança do Campeonato Cearense Feminino, igualando-se ao Ceará com 13 pontos, mas levando vantagem no saldo de gols. A equipe pode ampliar essa diferença caso vença o jogo pendente contra o São Gonçalo, válido pela 5ª rodada, marcado para segunda-feira, 3, às 19 horas, no estádio Presidente Vargas. A definição dos adversários de Ceará e Fortaleza nas semifinais ocorrerá na quarta-feira, 5, quando Hiroos Cariri e R4 se enfrentam, às 19 horas, no estádio Inaldão, em Barbalha.

Ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: Lorrana; Isabella, Nainara, Maria Eduarda, Bruna; Thalita, Leidiane, Akhemi (Natália); Andressa, Jhow (Geovana) e Eduarda Balbino (Tainá). Téc: Erandir.

Ceará

Amanda (Lia [Mayara]); Fran, Edna, Emely Paixão, Lara; Suy, Cacá (Bia), Jady; Paulinha, Jojo (Girlane) e Michelle Carioca. Téc: Erivelton Viana.

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 1°/11/2025

Árbitra: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CBF)

Assistentes: Camila Ferreira de Sousa (CBF) e Ingrede Santos (CBF)

Gols: Nainara (25/1°T) e Talita (8/2°T)

Cartões amarelos: Lorrana, Talita (FOR); Siu e Cacá (CEA).

Cartão vermelho: Nainara (FOR).