Em duelo de poucas chances, centroavantes mostram faro artilheiro

Ceará e Fortaleza ficaram no empate no Clássico-Rei desta quinta-feira, 6, e o que se viu de ambas as equipes justificam a igualdade no marcador. O zero não prevaleceu no placar porque Pedro Raul e Adam Bareiro, "homens gol" da dupla cearense, deixaram suas marcas em duelo de pouca qualidade técnica.
Em um confronto de duas equipes com pouca criativodade, se sobressai aquela que melhor aproveita as chances, e quando ambos mostram competência equivalente, a partida termina com um ponto para cada.
A bola aérea foi a redentora e a algoz da dupla cearense em momentos distintos do Clássico. O Leão começou pressionando e tendo mais volume nos 20 minutos iniciais do duelo, mas perdeu fôlego e viu o Vovô crescer na partida.
Sem conseguir encaixar contra-ataques, o Fortaleza viu em um escanteio a oportunidade de abrir o placar. O time do Pici fez uma jogada ensaiada e achou Bareiro, que com uma cabeçada de manual, aproveitou a única chance clara do Tricolor no primeiro tempo e estufou as redes de Bruno Ferreira.
Chances claras, inclusive, foram escassas no jogo. Segundo o portal SofaScore, ambas as equipes tiveram duas chances claras cada, deixando cada uma com 50% de aproveitamento. Esse dado reforça a competência dos dois centroavantes, que aproveitaram a que caiu na cabeça deles.
Do lado alvinegro, o que se viu foi muita posse de bola e volume, mas pouca efetividade. Em um jogo muito preso aos passes verticais, o Vovô era dependente de Vina, que sempre acionava Pedro Raul e Galeano para duelos aéreos, enquanto o Tricolor de Aço dependia dos tiros de meta de Brenno.
O Ceará finalizou mais, 13 chutes contra sete do adversário, teve mais posse, 62%, mas não havia gerado chance clara de manter sua invencibilidade de pé. Foi então que a paciência foi amiga do time de Porangabuçu e Pedro Raul, na sua chance mais evidente de gol, cabeceou forte para o fundo da meta tricolor e deixou tudo igual aos 46 minutos da etapa complementar.
Em um duelo onde uma equipe teve grandes dificuldades de criar pelo chão, e a outra não conseguiu ter ritmo para atacar durante os 90 minutos, coube aos seus respectivos centroavantes serem letais nas chances que receberam.