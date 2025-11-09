Fortaleza e Ceará abrem vantagem na semifinal do Campeonato Cearense Feminino

Foto: NELL FELIPE/@lindnelsonfelipe/Divulgação Fortaleza venceu Hiroos no Cariri

Nos duelos de ida da semifinal do Campeonato Cearense Feminino, ontem, Fortaleza e Ceará — de maneiras distintas — fizeram valer o favoritismo e largaram em vantagem por vaga na grande decisão. As Leoas praticamente já carimbaram o passaporte para a final, enquanto as Alvinegras terão um páreo mais duro para passar de fase.

No Estádio Inaldão, em Barbalha, o Tricolor não tomou conhecimento do Hiroos Cariri e goleou por 21 a 0. Até a goleira Lorrana, de pênalti, balançou as redes — debaixo das traves, ela não foi acionada ao longo dos 90 minutos.

Além da arqueira, outras 12 jogadoras marcaram para o Fortaleza no Cariri, com destaque para Natália, maior artilheira da história das Leoas, autora de quatro gols. Eduarda Balbino, agora principal goleadora do Estadual, também brilhou com dois. Tainá (três vezes), Akhemi (duas vezes), Bruna (duas vezes), Andressa Anjos, Duda Batista, Sara, Priscilla, Lorrana, Leidiane, Kathleen e Jhow foram as outras responsáveis por anotar os tentos.

O placar reflete a disparidade técnica entre as equipes. O primeiro tempo terminou com 11 a 0, Erandir fez três substituições logo na volta do intervalo, e as Leoas não tiraram o pé do acelerador na segunda etapa. A campanha no Estadual é avassaladora: seis vitórias e um empate em sete jogos, com 71 gols anotados e apenas um sofrido.

Já o Hiroos tinha sofrido duas goleadas para o R4 na fase de grupos (9 a 0 e 8 a 0). A presença na semifinal já foi histórica, e a equipe deve se despedir da competição no próximo domingo, 16, às 9 horas, no Presidente Vargas, no jogo de volta da semifinal, com transmissão da TV O POVO (48.2) e do YouTube do Esportes O POVO.

No outro embate do dia, a tônica foi de equilíbrio e disputa até o fim. No Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga, o Ceará saiu na frente, levou um susto, mas venceu o R4 por 2 a 1. As Alvinegras terão a vantagem do empate, e a equipe de Juazeiro do Norte tentará usar o fator casa para reverter o cenário.

O Vovô abriu o placar na reta final do primeiro tempo, quando Bia cruzou, e Michele Carioca raspou de cabeça na pequena área. Aos 27 minutos da segunda etapa, foi o R4 que aproveitou a bola aérea: Janaína subiu com liberdade e cabeceou para deixar tudo igual. Aos 41, a bola parada foi decisiva outra vez: em nova bola alçada por Bia, desta vez em escanteio, Kethilyn apareceu na primeira trave e testou firme para garantir a vitória mandante.

O Ceará tem a vantagem do empate para avançar à final e lutar pelo tricampeonato estadual consecutivo. Já o time do Cariri terá de ganhar por dois gols de diferença para se classificar — se ganhar por um gol, a decisão será nos pênaltis. O duelo será na próxima sexta-feira, 14, às 15 horas, no Inaldão, também com exibição da TV O POVO e do YouTube do Esportes O POVO.