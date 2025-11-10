Fórmula 1: Norris vence GP do Brasil e aumenta vantagem na liderança; Bortoleto abandona

Foto: Miguel Schincariol / AFP Lando Norris foi soberano no GP do Brasil

Lando Norris, da McLaren, completou um fim de semana impecável, ontem, ao vencer o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 e ampliar sua vantagem na liderança do Mundial de pilotos, apesar da fenomenal corrida do tetracampeão mundial Max Verstappen.

Norris, de 25 anos, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar no circuito de Interlagos, em São Paulo, à frente do italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, que terminou em segundo, e de Verstappen, da Red Bull, que chegou em terceiro após largar dos boxes devido a alterações em seu carro, depois de uma sessão de classificação decepcionante no sábado, 8.

O piloto brasileiro Gabriel Botoleto (Sauber) abandonou a prova ainda na primeira volta, após tocar em Lance Stroll (Aston Martin) e perder o controle do carro.

Com três corridas restantes na temporada, Norris tem 390 pontos, enquanto seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, vem logo atrás, com 366, após terminar em quinto ontem, e Verstappen tem 341. A próxima corrida no calendário da F1 será o Grande Prêmio de Las Vegas, em 23 de novembro.

"É ótimo vencer aqui no Brasil, é um circuito incrível, um lugar fantástico", comemorou Norris, embora tenha considerado o desempenho de Verstappen um alerta para tentar melhorar.

"É uma grande vitória; mas, honestamente, vendo o quão rápido Max estava hoje (domingo), fiquei bastante decepcionado por não termos sido mais rápidos [...]. Vamos ver o que podemos fazer. Ainda tenho um longo caminho a percorrer e as coisas podem mudar rapidamente", disse o líder do campeonato. "Estou focado em mim mesmo", completou.

Norris, que havia retomado a liderança do Mundial de F1 há duas semanas, ao vencer o Grande Prêmio do México, dominou o fim de semana na casa do eterno ídolo Ayrton Senna.

O britânico fez o melhor tempo tanto no treino livre quanto na classificação para a corrida sprint na sexta-feira, 7, e já havia garantido a vitória na sprint e a pole position para o Grande Prêmio do Brasil no sábado. Esta é a sua sétima vitória na temporada, após triunfos na Austrália, Mônaco, Áustria, Grã-Bretanha, Hungria e México.

Piastri perdeu posições em uma corrida na qual teve que cumprir uma penalidade de 10 segundos após um incidente com Antonelli e o monegasco Charles Leclerc, no qual o piloto da Ferrari foi o mais afetado, sendo forçado a abandonar a prova.

Antonelli, por sua vez, surpreendeu a todos novamente ao terminar em segundo lugar, atrás de Norris, na classificação de sábado. Foi o melhor resultado da temporada para o jovem italiano, que subiu ao pódio pela segunda vez, depois de ter terminado em terceiro no GP do Canadá, em junho.

"Tive sorte de poder reiniciar a corrida após o contato (com Piastri)", comentou o piloto de 19 anos. "Estávamos nervosos no final com Max nos perseguindo", mas "conseguimos manter um bom ritmo", acrescentou.

Apesar da vantagem inicial de Norris, Verstappen se recusou a desistir da luta pelo seu quinto título, protagonizando uma recuperação espetacular para chegar ao pódio. Desta vez, ele não precisou da chuva, como aconteceu na sua vitória do ano passado, já que houve apenas uma garoa leve durante todo o dia.

"Acho que a corrida foi uma aventura [...]. Não esperava estar no pódio depois de largar dos boxes", disse 'Mad Max', que pilotou um carro com muitas alterações, incluindo o motor e outros componentes da unidade de potência, após uma sessão de classificação decepcionante no sábado.

"Estou muito orgulhoso da equipe", concluiu. "Nunca desistimos, sempre tentamos melhorar e, felizmente, conseguimos hoje".

O brasileiro Gabriel Bortoleto, por sua vez, ficou na pista por apenas alguns segundos. O piloto de 21 anos teve que abandonar a prova após um acidente causado pelo toque no canadense Lance Stroll na primeira volta.

"Stroll me empurrou para fora! Ele rodou como se eu nem estivesse lá", reclamou Bortoleto em uma transmissão de rádio para sua equipe.

Ele foi o primeiro brasileiro a disputar o Grande Prêmio do Brasil desde Felipe Massa em 2017.