Após tropeços recentes, Fortaleza terá três jogos seguidos fora de casa

As rodadas mais recentes do Fortaleza foram frustrantes não apenas pelos resultados em si, mas por tudo que elas envolveram. Nos três últimos jogos, o Tricolor do Pici teve chances claras de conquistar os triunfos: saiu na frente no placar em todas as partidas e, ainda com a vantagem, teve lances cruciais para ampliar e “matar” os jogos. Se tivesse tido competência nos momentos decisivos, a realidade hoje poderia ser outra.

Mas os comandados do técnico Martín Palermo não tiveram essa competência e sofreram as consequências: três empates consecutivos, o que deixou o Leão afundado na vice-lanterna da tabela de classificação. Agora, o elenco terá de encarnar o espírito de Tom Cruise nos filmes “Missão: Impossível” para escapar do rebaixamento, já que os próximos três compromissos serão todos fora de casa, onde o desempenho do time é péssimo.

O primeiro será contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira, 12, às 20h30min, na Arena MRV, em duelo atrasado da 16ª rodada. O Galo chegou a viver uma fase de instabilidade no Brasileirão — houve até um certo flerte com a zona de rebaixamento —, mas isso foi superado. O momento atual da equipe mineira é bom, marcado por a classificação à final da Sul-Americana e quatro jogos de invencibilidade na elite nacional, sendo duas vitórias seguidas.

Após o confronto em Belo Horizonte (MG), o Fortaleza terá seis dias livres antes do desafio seguinte, que será diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Por lá, o Leão vai encarar o time com melhor aproveitamento como mandante na competição, com 81,3% — percentual referente a uma campanha de 12 vitórias, três empates e uma única derrota, sofrida para o Cruzeiro.

Para fechar a turnê longe da capital cearense, o Tricolor do Pici visita o RB Bragantino no estádio municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Entre os embates fora de casa, este talvez seja, na teoria, o mais acessível para o Leão conquistar os três pontos. Na prática, porém, não deve ser tão simples: o Massa Bruta recentemente contratou o técnico Vagner Mancini e vem subindo de rendimento, com duas vitórias seguidas.

Encerrada a complicada sequência como visitante, o Leão terá duas partidas seguidas em casa: uma contra o Atlético-MG e outra diante do Corinthians. A depender dos resultados anteriores, os jogos contra o Galo e o Timão podem ser meramente protocolares — se vencer pelo menos dois rivais fora de casa, o contexto para os duelos no Castelão pode ser de esperança. A campanha será concluída no Rio de Janeiro, diante do Botafogo, no Nilton Santos.

Segundo a projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance de rebaixamento do Fortaleza é de 92,6%. Palermo, em coletiva, admitiu o “golpe duro” que a equipe recebeu nesses três empates recentes, mas manteve o discurso de que ainda é possível escapar da Série B.

“É mais mental que outra coisa. Agora (contra o Grêmio), voltamos a receber um golpe duro, mas não há tempo para lamentações, porque amanhã (segunda-feira) temos que estar pensando no jogo da próxima quarta-feira com o (Atlético) Mineiro e não podemos lamentar, porque ainda há muitos pontos pela frente”, disse o treinador.