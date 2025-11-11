Fortaleza reclama de "pênalti indiscutível" não marcado contra o Grêmio

Foto: STEFANIA LIMA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Amuzu e Pochettino disputam lance no jogo Fortaleza x Grêmio, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025

O Fortaleza publicou, na manhã desta segunda-feira, 10, nota oficial com reclamação sobre a arbitragem da partida diante do Grêmio, nesse domingo, 9, pela 33ª rodada da Série A, e promete cobrar "esclarecimentos formais e providências cabíveis" à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Leão alega que, no segundo tempo do empate por 2 a 2, no Castelão, após cobrança de escanteio, Walter Kannemann, do Grêmio, "desferiu um forte golpe" no rosto de Gastón Ávila, do Fortaleza, na área, o que "configura-se como pênalti indiscutível" e "requereria a consequente expulsão do defensor gremista".

O Tricolor do Pici apontou "perplexidade" por Rodrigo Nunes de Sá, responsável pelo VAR, não ter chamado o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes para revisar o lance no monitor do campo. O único lance em que o VAR acionou o juiz de campo — e disponível no site da CBF — foi para a expulsão de Matheus Pereira, nos minutos finais do confronto.

"Tal omissão compromete e interfere diretamente no resultado da partida, prejudicando o Fortaleza Esporte Clube", diz a nota do clube, assinada pelo CEO da SAF, Marcelo Paz.

Nesta segunda, houve a reunião semanal da Comissão de Arbitragem da CBF sobre os jogos da rodada. O Fortaleza, porém, não faz parte do grupo e não teve representante no encontro.