Os motivos da sequência de derrotas do Fortaleza Basquete Cearense

Foto: Lázaro Viana/Divulgação Técnica Jelena Todorovic conversa com jogadores do Fortaleza Basquete Cearense

O Fortaleza Basquete Cearense atravessa um difícil momento na atual temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) após um começo promissor. Nesse domingo, 10, o Carcalaion foi derrotado por 80 a 76 pelo Mogi Basquete, no ginásio da Unifor, na capital cearense, e amargou seu quarto revés consecutivo.

Atualmente, o time cearense é o 16º colocado em pontos. A posição é a última que dá direito a classificação para os playoffs, mas também é bem próxima da zona de rebaixamento, que hoje conta com Rio Claro (19º) e Vasco (20º). Antes da sequência negativa, o Carcalaion fez um bom início de temporada, vencendo venceu seus dois primeiros confrontos.

Um dos motivos pelos quais o Fortaleza BC deixou de triunfar sobre os adversários é justamente o nível de enfrentamento deles. A estreia foi contra o atual lanterna, Vasco, que não venceu nenhum jogo até o momento. Os cearenses seguiram na Cidade Maravilhosa para uma sequência de jogos contra o Botafogo e Flamengo. Contra o Alvinegro, 12º colocado, mais uma vitória convincente, dessa vez por 84 a 80. Contra o Rubro-Negro, líder e maior campeão do torneio, o cenário virou.

O Fortaleza não conseguiu fazer frente a equipe da Gávea e foi derrotada pelo elástico placar de 102 a 73. A sequência contra times de maior qualidade técnica seguiu na derrota de 85 a 71 para o Unifacisa-PB, atual 11º colocado, e no revés por 98 a 82 para o Corinthians-SP, atual quinto. O mais recente duelo desta sequência foi contra o Mogi, atual quarto colocado.

Números também comprovam a má fase

Além do alto nível dos adversários, a baixa capacidade defensiva e a falta de coletividade do Fortaleza Basquete Cearense são motivadores da atual sequência. Os cearenses são a terceira equipe que mais sofreu pontos, com média de 87,1 por partida, a segunda em média de erros por partida, e a 18ª em rebotes totais, sendo também a 18ª em rebotes defensivos.

Uma das razões pelas quais o Carcalaion é uma equipe tão vulnerável é a quantidade de arremessos de três tentados pelos adversários. Segundo as estatísticas do NBB, os rivais tentam, em média, 36 arremessos do perímetro por partida quando enfrentam o time fortalezense.

Os números individuais de rebote da equipe da Terra da Luz também evidenciam a dificuldade do clube em povoar o garrafão. Popovic e Alberton, pivôs da equipe, são, respectivamente, terceiro e quinto colocados em média de rebotes no elenco tricolor, com uma distância consideravel para o ala Da Silva, que lidera o quesito. Os jogadores da área pintada da quadra pegam, respectivamente, 4,8 e 3,8 rebotes por partida, inferiores aos 6,7 obtidos pelo camisa 5.

Do lado ofensivo, as estatísticas positivas se concentram em três nomes: o armador Dupree e os alas Golkhe e Da Silva. O trio lidera o quesito pontuação, com 16,3, 14,5 e 12,8 pontos por partida, respectivamente.

Dos citados, o americano Golkhe tem maior eficiência, sendo o segundo colocado, em média, nas três principais estatísticas do esporte: pontos, rebotes e assistências. Além disso, o camisa 8 é especialista em arremessos da linha de três, com 11,5 arremessos de fora do garrafão tentados por partida, sendo a maior soma da liga.