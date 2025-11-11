Vice-artilheiro do time, Galeano tem papel decisivo no Ceará em 2025

Foto: MARCUS VINICCIUS/ESTADÃO CONTEÚDO Galeano é o vice-artilheiro do time no ano

Peça essencial do Ceará em 2025, o ponta Galeano se consolidou como um dos grandes destaques da equipe alvinegra e voltou a decidir uma partida importante. Diante do Corinthians, em uma Neo Química Arena lotada, o paraguaio de 25 anos marcou o gol da vitória e garantiu três pontos fundamentais para o Vovô, que agora está praticamente assegurado na Série A de 2026.

Vestindo a camisa alvinegra nesta temporada, ele participou diretamente da conquista do Campeonato Cearense, no qual o time derrotou o rival Fortaleza na final, e vem sendo titular absoluto na sólida campanha do Vovô no Brasileirão.

Na competição nacional, onde soma sete gols, o paraguaio foi decisivo em confrontos contra adversários diretos e rivais complicados. Contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte (MG), marcou os dois gols da vitória por 2 a 1. Ademais, balançou as redes no Clássico-Rei do primeiro turno e, agora, voltou a ser protagonista ao anotar o gol da vitória sobre o Corinthians.

Dentro de campo, Galeano se destaca pela versatilidade tática: mesmo sendo ponta de origem, compõe a linha defensiva com intensidade, pressiona a saída de bola e auxilia na recomposição.

Já no ataque, é peça fundamental pela explosão física, pela leitura de espaços e pelo poder de finalização. Ao todo, soma 52 partidas pelo Ceará em 2025, com 12 gols e quatro assistências, sendo vice-artilheiro da equipe no ano.

O desempenho do camisa 27, claro, não passa despercebido entre seus companheiros. Pedro Raul, parceiro de ataque, é um dos que rasga elogios a postura e a importância do paraguaio.

"O 'Gale' é um baita jogador, um excelente atleta, um cara que se doa muito pela equipe. Todo mundo admira muito ele aqui dentro, esse espírito dele. Ele não é só atacante, ele ajuda muito defensivamente. É um cara que sempre se dedica, sempre batalha muito pela equipe. É muito bom ter ele marcando (gols). Ele e o Pedro (Henrique), todos os atacantes, é sempre bom para a equipe, para o grupo estarem marcando. É a minha dupla goleadora, eu sempre falo com ele. É bom ter essa sinergia, ter ele fazendo gol, eu fazendo gol, independente de quem for, é bom para o time", afirmou o centroavante em entrevista coletiva antes do Clássico-Rei da semana passada.

Outro parceiro de ataque, Fernandinho, reforçou a visão do grupo alvinegro. "O Galeano tem três, quatro, cinco pulmões, sei lá o que esse cara tem (risos). É muito bom ter um jogador igual a ele. Ajuda defensivamente e no ataque vem fazendo muitos gols. Hoje em dia, tem que marcar até o final, acompanhar lateral e ser completo para continuar jogando", disse em outubro.

Galeano desembarcou em Porangabuçu em janeiro de 2025, após o Ceará investir US$ 230 mil (cerca de R$ 1,4 milhão na época) pelo empréstimo junto ao Nacional, do Uruguai. O contrato dele com o Alvinegro vai até o fim da temporada e a diretoria já se movimenta nos bastidores para tentar exercer a opção de compra prevista no acordo.