Ceará: Zanocelo conquista Léo Condé e vira novo destaque do meio de campo

Foto: Samuel Setubal Zanocelo aproveitou a chance que surgiu no Ceará

Cada vez mais adaptado ao Ceará, o volante Vinicius Zanocelo vem se firmando como um dos destaques do meio de campo alvinegro na reta final da temporada de 2025. Nesse domingo, contra o Corinthians, o camisa 25 voltou a ser peça crucial no esquema de Léo Condé e contribuiu diretamente para a vitória por 1 a 0 na Neo Química Arena lotada.

O desempenho ante o time paulista , por sinal, reforçou uma evolução que já vinha sendo percebida em partidas anteriores, especialmente diante de São Paulo, Sport, Fluminense e no Clássico-Rei contra o Fortaleza.

Com qualidade na saída de bola, tomada de decisão rápida e leitura tática, o jogador de 24 anos se tornou presença constante entre os titulares. Após certa demora para entrar no time, ele passou a ter mais chances, se encaixou no modelo de jogo do Vovô e se firmou.

Contratado por empréstimo junto ao Santos, Zanocelo soma 10 jogos com a camisa alvinegra, sendo sete como titular. Por ter características de um volante “box-to-box”, que percorre o campo inteiro com eficiência, ele faz com que a construção de jogo tenha mais fluidez ao gerar linhas de passe constantes, além de cadenciar quando necessário e aparecer como elemento surpresa na área adversária.

Já sem a bola, destaca-se na recomposição rápida, na proteção ao sistema defensivo e na leitura das jogadas para interceptar e recuperar a posse.

Os números ajudam a comprovar a influência do volante no time comandado por Condé. Segundo o SofaScore, plataforma especializada em estatísticas no futebol, Zanocelo apresenta média de 88% de acerto nos passes, sendo 87% no terço final do campo, e 62% em bolas longas. Defensivamente, acumula uma interceptação por partida, 1,5 desarmes e cerca de 4 bolas recuperadas por jogo.

"Ele está jogando muito bem, até demorou para ganhar uma oportunidade, mas deslanchou e se encaixou no meio de campo do Ceará. É engraçado porque às vezes eu vejo os torcedores tendo uma ideia pouco equivocada do Zanocelo, dizendo que é um jogador que não tem intensidade. E pelo contrário, é um cara que tem muita. Olha lá o mapa de calor nos aplicativos, o quanto que esse cara corre entre defesa e ataque. Para mim, ele foi um dos melhores jogadores atuando nesse jogo contra o Corinthians", analisou o jornalista Lucas Mota no programa "Esportes O POVO", do YouTube do Esportes O POVO e da rádio O POVO CBN.

As boas atuações de Zanocelo ainda fazem com que o setor tenha uma concorrência mais acirrada por posição. Isso porque, além dele, Dieguinho, Fernando Sobral, Richardson, Lucas Lima e Lourenço brigam por vaga. Destes, o que figura com maior tendência a formar dupla com o camisa 25 é Dieguinho, a exemplo de como foi no jogo contra o Corinthians.