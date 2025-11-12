Praia cearense recebe festival de esportes de verão em novembro

Foto: Divulgação A praia de Arpoeiras receberá a 2ª edição do festival Vida Arpoeiras

A praia de Arpoeiras, em Acaraú, a 239 km de Fortaleza, recebe, entre os dias 13 e 16 de novembro, a segunda edição do Viva Arpoeiras, um dos principais eventos cearenses de esportes de verão. A praia cearense é conhecida pela maré extremamente baixa, que transforma a paisagem em uma extensa faixa de areia seca, sendo este um dos atrativos do evento.

Na programação do festival haverá competições de beach tennis, corrida, stand up paddle (SUP), caiaque e kitesurfe, com esta última modalidade valendo como etapa do Circuito Brasileiro de Kitesurf e sendo chancelada pela Associação Brasileira de Kitesurf (ABK).

Fora os torneios, o Via Arpoeiras também oferece atividades de downwind (viagem marítima em kite), TT Race (regata de kite) e trilhas ecológicas, além de aulas de dança ofertadas por grupos locais. Ao público do evento, estarão disponíveis os seguintes estilos: BodyStep, Power Jump, FitDance, BodyPump e Forró Fitness.

As inscrições para os torneios de beach tennis, SUP, caiaque e a corrida de rua Viva Run Arpoeiras já estão abertas no site oficial do evento.



A realizadora do evento, Christiane Cruz, valoriza o impacto positivo das atividades em relação à comunidade local e ressalta o caráter ecológico das atividades.

"É uma plataforma de colaboração entre o setor público e privado, que incentiva o turismo responsável, o fomento econômico e a valorização da identidade local. É onde as empresas e instituições apoiadoras têm a oportunidade de associar sua marca a um projeto que transmite valores de sustentabilidade, inovação e compromisso com o desenvolvimento regional", afirma.

Impacto do Viva Arpoeiras na economia local

Além da parte esportiva, o acontecimento receberá feiras de artesanato e gastronomia durante os quatro dias de evento. Para empreendedores e comerciantes, o Viva Arpoeiras disponibiliza o Espaço Sebrae e a Vila Economia Criativa, com objetivo de trocar experiencias e informações sobre a economia local.

Aos turistas, uma feira de artesanato, moda e gastronomia estará disponível durante os dias do evento. Os expositores do espaço serão os empreendedores da região, valorizando o talento cearense.

A primeira edição do Viva Arpoeiras trouxe um impacto positivo na economia local, uma vez que durante a realização do festival, mais de 10 mil pessoas passaram pelos quatro dias de evento. Este volume de público, segundo a organização do evento, garantiu um aumento de 845% no consumo dos restaurantes locais, barracas de praia cresceram 530% em vendas, e os ambulantes tiveram lucro até 750% superior ao de fins de semana comuns.

As pousadas atingiram 100% de ocupação, e as casas de temporada cresceram 600%. O mercado imobiliário também foi impactado, com aumento de 1.200% nas vendas de imóveis e terrenos entre novembro de 2023 e setembro de 2024.

"O Viva Arpoeiras nasceu do desejo de mostrar o melhor de Acaraú para o Brasil — sua cultura, seu povo e seu potencial econômico. É um evento que conecta turismo, esporte e gastronomia, gerando oportunidades para os empreendedores locais", afirma Christiane Cruz .

Programação cultural da edição 2025



Durante os dias de evento, a comunidade e os visitantes terão à disposição a programação do Viva Cultural, que ofertará música, dança e apresentações artísticas no palco principal e em espaços itinerantes. Até o momento, foram divulgadas as seguintes atrações:



DJ Ind.Gri e Banda do Quintal, na abertura (13/11);



DJ Dani Lacet e o Tributo à Música Nordestina (14/11), com Isaac Cândido, Paulo Façanha, Davi

Duarte e Tatianna Freitas, homenageando grandes nomes como Fagner, Belchior e Luiz Gonzaga;



Banda São 2 e Banda de Música de Acaraú (15 e 16/11);



Para o público infantil, o Viva Arpoeiras ofertará a Areninha Brinca Arpoeiras, com parque, apresentações do Ponto de Cultura Capoeira Litorânea e atividades recreativas ao ar livre. O espaço funcionará com uma grade de atividades voltadas à inclusão e lazer.

Serviço:

Festival Viva Arpoeiras 2025

Quando: 13 a 16 de novembro

Onde: Praia de Arpoeiras, Acaraú (CE)

Inscrições nas modalidades esportivas: Através deste link

Mais informações: Viva Arpoeiras no Instagram

