Com permanência encaminhada do Ceará, quem do elenco está garantido para temporada 2026?

Foto: Lucas Emanuel/FCF Rafael Ramos é o único lateral do elenco com contrato garantido no Ceará para 2026

Com a permanência praticamente encaminhada na Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará já começa a projetar 2026 com um planejamento mais sólido e estruturado. Comandada por Léo Condé, a equipe soma 42 pontos em 33 rodadas, ocupa a 12ª colocação e abriu nove pontos de vantagem para o Santos, primeiro time dentro do Z-4.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance de rebaixamento do Vovô é de apenas 0,19%, número que tranquiliza o clube e permite adiantar decisões estratégicas.

Tal cenário de estabilidade também ativa compromissos financeiros internos. Conforme apurou o Esportes O POVO, a diretoria estipulou um prêmio de R$ 10 milhões ao elenco em caso de permanência — parte desse valor já foi adiantado por metas cumpridas.

Neste ano, dentro de campo, diversos jogadores se consolidaram como peças fundamentais e têm presença praticamente garantida em 2026 devido aos contratos mais longos. Outros, contudo, exigirão atenção especial da diretoria para seguir no clube.

Entre eles está Galeano, que vive a melhor fase da carreira. Com 16 participações diretas em gols na temporada — nove delas pela Série A — o paraguaio teve influência direta em 16 dos 42 pontos do Ceará no campeonato.

O ponta, emprestado até o fim de 2025, é o vice-líder do elenco em participações em gols, atrás apenas do centroavante Pedro Raul. Após marcar o gol da vitória sobre o Corinthians, em triunfo fora de casa, o paraguaio reafirmou o desejo de permanecer. A compra, por sinal, é tratada internamente como prioritária.

Outros jogadores cedidos por diferentes clubes também agradam e podem ter negociação aberta para permanecer: Matheus Bahia e Marcos Victor (Bahia), Fabiano (Moreirense-POR) e Zanocelo (Santos). Todos têm contrato até dezembro de 2025, mas já possuem respaldo técnico para continuar integrando o elenco.

Além deles, o Ceará conta com uma base sólida garantida por vínculos mais longos. Peças como Vina, Rafael Ramos, Bruno Ferreira, Willian Machado, Dieguinho, Richardson e Pedro Henrique dão estabilidade ao time de Porangabuçu, que quer disputar competições internacionais em 2026. Jogadores experientes e importantes no ambiente interno, como Richard e Luiz Otávio, também têm mais uma temporada assegurada.

Apesar de manter a serenidade em suas decisões, a diretoria alvinegra já deve iniciar movimentações nos próximos dias, visto que a Série A termina já no dia 7 de dezembro. Inicialmente, a cúpula vai buscar manter os destaques de 2025 e, posteriormente, buscará reforços pontuais.

Com um calendário de início mais precoce na próxima temporada — o Brasileirão, por exemplo, já começa em janeiro —, o Ceará tem a oportunidade de largar na frente dos concorrentes caso opte por começar a planejar 2026 com antecedência.

Término de contratos do elenco do Ceará